Dramma per Whitney Purvis, la giovane star di 16 anni e incinta: il figlio adolescente trovato senza vita nel sonno

Il figlio sedicenne di Whitney Purvis, conosciuta per aver partecipato al reality show di MTV “16 anni e incinta”, è venuto a mancare in circostanze ancora da chiarire. La notizia è stata comunicata dalla stessa madre attraverso un post toccante su Facebook, dove ha espresso tutto il suo dolore per questa perdita improvvisa. “Riposa in pace piccolo Weston”, ha scritto la donna, condividendo una foto che li ritrae insieme.





Nel post, Whitney Purvis ha descritto la devastazione che sta vivendo dopo la scomparsa del figlio Weston Gose, che aveva appena compiuto 16 anni lo scorso 2 aprile. “È così difficile scrivere queste parole (…) La vita è così crudele e ingiusta. Non riesco a capire. Oh, il mio bambino non c’è più e non so cosa fare di me stessa. Era perfetto. Questo è davvero il mio incubo peggiore che si realizza. Come si può continuare a vivere dopo aver perso un figlio?”, ha dichiarato l’ex volto televisivo, aggiungendo che si sente sopraffatta dal dolore e incapace di trovare una via per andare avanti. Ha poi ricordato con orgoglio il giovane uomo che Weston stava diventando: “Ero così orgogliosa del giovane uomo che stavi diventando. Non riesco ad andare avanti senza di te”.

Le circostanze della morte del ragazzo non sono ancora chiare. Amy Gose, compagna del padre di Weston, ha fornito ulteriori dettagli attraverso un altro post su Facebook, spiegando che è stata ordinata un’autopsia per determinare le cause del decesso. “Tutto ciò che sappiamo è che ci siamo svegliati intorno alle 7 del mattino e abbiamo cercato di svegliarlo, ma non respirava. Abbiamo tentato la rianimazione cardiopolmonare e chiamato un’ambulanza”, ha scritto Amy Gose. Purtroppo, nonostante i tentativi dei paramedici e il trasporto all’ospedale della contea di Gordon, il ragazzo è stato dichiarato morto.

Weston Gose soffriva di diabete e aveva affrontato diversi problemi di salute nel corso della sua giovane vita. Nonostante ciò, chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo brillante, intelligente e pieno di potenziale. “Era brillante, intelligente, divertente e con un enorme potenziale nella vita”, ha aggiunto Amy Gose nel suo messaggio.

La notizia della tragica scomparsa di Weston ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche i fan e coloro che avevano seguito la storia di Whitney Purvis nel programma televisivo. Sui social media sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e supporto rivolti alla madre e alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause della morte del ragazzo e dare risposte alla famiglia. Nel frattempo, il ricordo di Weston Gose rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.