Dramma sulla Gardesana Orientale: muore il 18enne calciatore Davide Santia

Nel cuore della notte tra domenica e lunedì, un grave incidente stradale sulla Gardesana Orientale, in località Navene (comune di Malcesine, provincia di Verona), ha spezzato la vita del giovane attaccante del Malcesine Calcio, Davide Santia, appena diciottenne. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da Santia – che avrebbe compiuto diciannove anni il prossimo 3 agosto – è sbandata autonomamente, finendo violentemente contro un guardrail che ha centrato l’abitacolo, uccidendo il ragazzo sul colpo .





Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte, allertando immediatamente i soccorsi: oltre a due ambulanze e l’automedica, è intervenuto anche l’elicottero del Suem 118 in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese. Purtroppo ogni tentativo di rianimare Santia è stato vano e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo .

La vettura trasportava altre tre persone, tutte coetanee, che hanno riportato ferite lievi: dopo essere state trasportate all’ospedale di Peschiera del Garda per gli accertamenti, sono state dimesse poche ore dopo .

Le dinamiche e le verifiche

Secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe perso il controllo autonomamente e il guardrail, penetrando nella carrozzeria, ne ha causato conseguenze gravi. Le autorità stanno approfondendo le cause: tra queste, eventuali condizioni del manto stradale, velocità o distrazioni. L’indagine è affidata ai militari dell’Arma locale .

Il lutto nel mondo del calcio dilettantistico

Santia militava da tempo nel Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria, come attaccante giovane e promettente. Solo due giorni prima della tragedia, la società aveva ufficializzato la sua conferma per la prossima stagione, considerandolo un tassello importante per l’attacco .