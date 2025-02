Drammatico incidente in Brianza, collisione tra due vetture: 9 feriti coinvolti

Questa mattina, sabato 22 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale a Usmate Velate, situata nella provincia di Monza e Brianza. L’incidente ha coinvolto due automobili e ha visto la partecipazione di nove persone. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8:00.





I soccorsi sono stati attivati rapidamente e sono giunti sul luogo dell’incidente alle 8:31, utilizzando quattro ambulanze, un’automedico e un elisoccorso. In aggiunta, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area dell’incidente.

Le prime ricostruzioni indicano che nell’incidente sono state coinvolte nove persone: tre donne di età rispettivamente di 46, 53 e 63 anni, tre uomini di 34, 62 e 67 anni, e un ragazzo di 27 anni. Gli operatori sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno valutato le condizioni dei feriti e hanno deciso di trasportarli agli ospedali più vicini per ricevere le necessarie cure mediche.

Due delle persone coinvolte sono state trasportate in codice verde agli ospedali di Merate e Vimercate. La terza persona, invece, è stata portata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, segnalando un livello di gravità maggiore. Infine, un’altra persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano tramite elisoccorso, evidenziando la serietà della sua condizione.

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’esatta dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato a questo scontro tra veicoli. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire come si sia svolto l’incidente e se ci siano eventuali responsabilità da attribuire.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Usmate Velate e nelle zone circostanti, dove la sicurezza stradale è sempre un tema di grande rilevanza. Le autorità locali hanno già avviato discussioni su possibili misure preventive da adottare per migliorare la sicurezza sulle strade e ridurre il rischio di incidenti futuri.

La situazione rimane sotto monitoraggio, con le autorità sanitarie e di emergenza che continuano a seguire l’evoluzione delle condizioni dei feriti. La comunità si unisce nel supporto per le persone coinvolte, sperando in una rapida guarigione per tutti.