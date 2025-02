Drammatico incidente nel Salernitano, auto travolge nonna e nipote sulle strisce: anziana in gravi condizioni

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio 2025, un tragico incidente ha colpito Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Una nonna, mentre passeggiava con la sua nipotina, è stata investita da un’automobile mentre tentava di attraversare la strada sulle strisce pedonali in via Garibaldi.





Le due stavano godendo di una tranquilla passeggiata quando, all’improvviso, un’auto le ha travolte. Il giovane alla guida del veicolo si è subito fermato dopo l’impatto e ha contattato i soccorsi. L’intervento immediato dei caschi bianchi della polizia municipale di Castel San Giorgio ha permesso di avviare le indagini sul luogo dell’incidente. Gli agenti hanno sottoposto il conducente ai test di rito, risultando negativo sia agli esami per l’alcol che per le sostanze stupefacenti.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, la dinamica dell’incidente rimane da chiarire. Oltre alla polizia locale, sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, pronti a prestare assistenza alle vittime.

Dopo l’allerta, gli operatori del pronto soccorso hanno trasportato d’urgenza sia la nonna che la nipote in ospedale. Inizialmente, entrambe sono state portate all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per poi essere trasferite in una struttura a Napoli. Fortunatamente, la nipotina non ha riportato ferite gravi, ma la nonna ha subito conseguenze più serie. Secondo quanto riportato dal Mattino, la donna è stata soccorsa dalla Croce Azzurra ed è giunta in ospedale in codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Ha riportato la frattura di uno zigomo e dovrà affrontare ulteriori accertamenti maxillo-facciali per valutare l’entità dei danni subiti.

Il fatto ha scosso la comunità di Castel San Giorgio, dove le strade sono spesso affollate e la sicurezza dei pedoni è un tema di crescente preoccupazione. L’incidente riaccende il dibattito sulla necessità di aumentare la vigilanza e le misure di sicurezza per i pedoni, soprattutto in aree ad alto traffico.

Le autorità locali hanno promesso di esaminare attentamente la situazione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. L’attenzione si concentra ora sulle misure da adottare per migliorare la sicurezza stradale e proteggere i pedoni, in particolare i più vulnerabili come bambini e anziani.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute della nonna e della nipote, la comunità si unisce in un sentimento di solidarietà e preoccupazione. La speranza è che la nonna si riprenda presto e che l’incidente serva da monito per tutti gli automobilisti a prestare maggiore attenzione mentre si trovano alla guida.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’incidente. La polizia municipale di Castel San Giorgio sta raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. È fondamentale per le autorità comprendere cosa sia andato storto e come evitare che simili tragedie si verifichino in futuro.