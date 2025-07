Due bambine travolte dalla corrente a Palmi: la maggiore salvata priva di sensi, è in gravi condizioni

Momenti di panico si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio presso la spiaggia libera della Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove due bambine di 11 e 14 anni sono state trascinate dalla corrente mentre facevano il bagno. L’intervento decisivo di due carabinieri fuori servizio ha evitato il peggio, ma una delle giovani è stata recuperata priva di sensi ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni.





Secondo quanto riportato dai Carabinieri, le due bambine si trovavano in un tratto di spiaggia privo di bagnino. La più giovane, di 11 anni, è stata la prima ad essere trascinata al largo dalla corrente. La sua amica quattordicenne ha cercato di soccorrerla, ma nel tentativo è stata sopraffatta dalle onde, finendo anch’essa in difficoltà. Il drammatico episodio si è consumato rapidamente, attirando l’attenzione di due militari dell’Arma che si trovavano nei pressi della spiaggia e che non hanno esitato a intervenire.

Uno dei carabinieri si è immediatamente tuffato per raggiungere la bambina più piccola, che appariva visibilmente agitata e incapace di mantenersi a galla. Dopo averla recuperata, l’ha riportata a riva sana e salva. Nel frattempo, il secondo militare si è accorto che la quattordicenne era già sott’acqua, immobile e priva di sensi. Con grande prontezza, l’ha estratta dal mare e l’ha trasportata a riva, dove ha iniziato subito le manovre di primo soccorso.

Grazie al tempestivo intervento, il cuore della ragazza ha ripreso a battere. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse da subito critiche. La giovane è stata trasferita d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Gioia Tauro e successivamente all’ospedale di Polistena, dove è stata posta in coma farmacologico. La prognosi rimane riservata.

L’episodio ha evidenziato ancora una volta i rischi legati alla balneazione in tratti di mare privi di sorveglianza. La spiaggia libera della Tonnara di Palmi, sebbene molto frequentata, non dispone di bagnini, lasciando i bagnanti esposti ai pericoli delle correnti marine. In questo caso, la presenza casuale dei due carabinieri ha evitato una tragedia.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza dei bagnanti, soprattutto nelle spiagge libere della zona. Nel frattempo, il gesto eroico dei due militari ha suscitato grande ammirazione tra gli abitanti del luogo e sui social network, dove molti hanno espresso gratitudine per il loro intervento.

Gli esperti raccomandano sempre di prestare attenzione alle condizioni del mare e di evitare di nuotare in tratti non sorvegliati, specialmente in presenza di correnti forti. Il caso delle due bambine alla Tonnara di Palmi sottolinea l’importanza della prudenza e della sorveglianza nelle aree balneari.

La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con la speranza che la giovane quattordicenne possa presto riprendersi. Nel frattempo, i carabinieri che hanno salvato le due bambine continuano a ricevere elogi per il loro coraggio e la loro prontezza.