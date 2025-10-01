Due gemelli a 66 anni: la storia di una donna che ha commosso tutti e ha suscitato un acceso dibattito.





Allora. Tutti i genitori vorrebbero vedere i figli crescere, no? Ma a volte la vita è stronza e te lo impedisce. Se poi decidi di fare un figlio quando sei già in pensione, beh… la gente non te la fa passare liscia. C’è sempre qualcuno pronto a puntarti il dito contro, come è successo a Maria Carmen del Bousada. La signora, spagnola doc, a 66 anni si è ritrovata incinta di due gemelli e la notizia ha fatto il giro del quartiere, tipo pettegolezzo da bar.





Maria Carmen aveva questo sogno della maternità fin da giovane, ma tra una cosa e l’altra, niente figli. Dopo che le è mancata la mamma, ha pensato: “Ora o mai più.” E così si è buttata, anche se la famiglia già la guardava strano. La gravidanza? Un segreto più blindato di una puntata di “Game of Thrones.” Ma quando la pancia ha iniziato a parlare da sola, apriti cielo: parenti sconvolti, accuse di egoismo, robe così.

Per diventare mamma, la signora ha pure barato sull’età in una clinica in California, vendendo la casa per pagarsi la fecondazione in vitro. Nel 2006, boom: due gemelli e record mondiale come mamma più anziana. Ma la felicità, purtroppo, dura poco. Appena dopo il parto le diagnosticano un tumore alle ovaie. Un macigno. Lei, nonostante tutto, attaccatissima ai bambini, ma ha preferito non raccontare loro nulla della malattia, troppo piccoli per capire.

Il suo tempo da mamma? Un soffio. Sognava di trovare un compagno più giovane che l’aiutasse con i bambini, ma niente da fare. Alla fine, la famiglia si è fatta avanti e ha preso in mano la situazione. Maria Carmen muore nel 2009, lasciando i gemelli orfani. Sperava di essere una nonna-mamma longeva, ma la sorte aveva in mente altro.

Il fratello, che all’inizio l’aveva pure criticata, si prende cura dei piccoli. Dice di amarli come fossero suoi, polemiche a parte. Un amico di famiglia ha raccontato che i bimbi stanno crescendo bene, per fortuna. Certo, la storia resta amara: quello che Maria Carmen ha passato con loro è stato troppo breve. L’amico si è pure rattristato che non abbia avuto più tempo con i figli. Lei, intervistata, non si era mai pentita. E adesso si spera davvero che la famiglia racconti ai gemelli quanto fosse tosta e fuori dal comune la loro mamma.



