Due giovani di 21 anni investite e uccise a Lecco: erano dirette alla festa di paese





Nella serata di sabato 20 settembre, due giovani di 21 anni sono state tragicamente investite da un’automobile mentre camminavano lungo il ciglio della strada provinciale a Brivio, nel Lecco. Le ragazze stavano andando a una festa di paese in corso nella zona, quando un veicolo, guidato da un uomo di 34 anni, le ha colpite alle spalle, uccidendole sul colpo. La dinamica dell’incidente, secondo le prime informazioni, suggerisce che l’auto abbia sbandato, colpendo inizialmente un’altra vettura in sosta prima di travolgere le due amiche.





Le vittime, insieme a una terza amica di 20 anni che è rimasta illesa, avevano appena parcheggiato nei pressi di una palestra e stavano percorrendo il tratto di strada per raggiungere l’evento. L’incidente ha suscitato un immediato intervento da parte dei carabinieri di Merate, che sono accorsi sul luogo, insieme alla croce rossa di Olgiate. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un’automedica e un elicottero dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Purtroppo, i soccorsi non sono stati sufficienti per salvare le due ragazze, che sono decedute a causa delle gravi ferite riportate.

La provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e le indagini da parte delle autorità competenti. Gli agenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di raccogliere le testimonianze di eventuali testimoni presenti al momento dell’impatto. La guida dell’automobile è stata sottoposta a controlli per verificare eventuali fattori di rischio, come l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici in merito.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Brivio, dove le due ragazze erano conosciute e ben volute. La festa di paese, che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione e convivialità, è stata segnata da un dramma inaspettato. La perdita di giovani vite ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sull’importanza di prestare attenzione quando si guida, specialmente in prossimità di eventi affollati.

Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per le famiglie delle vittime e hanno promesso di lavorare per migliorare la sicurezza stradale nella zona. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. Intanto, la comunità si unisce nel lutto per la scomparsa di due giovani che avevano ancora tanto da vivere.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei pedoni e sulla necessità di implementare misure più severe per garantire la protezione di chi cammina lungo le strade. Molti residenti hanno chiesto un aumento della segnaletica stradale e una maggiore presenza di controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto durante eventi pubblici che attirano un gran numero di persone.

Le famiglie delle ragazze hanno ricevuto il supporto di amici e conoscenti, che si sono mobilitati per esprimere la loro solidarietà in questo momento di grande dolore. La comunità di Brivio si prepara a commemorare le due giovani, con eventi e iniziative che mirano a mantenere viva la loro memoria e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale.

La tragedia di sabato sera rimarrà impressa nella memoria collettiva della comunità, un monito sulla fragilità della vita e sull’importanza di proteggere i più vulnerabili sulle strade. La speranza è che, attraverso il dialogo e l’impegno comune, si possano adottare misure efficaci per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti.



