Due mongolfiere precipitano in Cappadocia: un pilota perde la vita e 31 turisti rimangono feriti durante atterraggi d’emergenza causati da venti improvvisi

Un grave incidente ha scosso la regione della Cappadocia, nel cuore della Turchia centrale, dove due mongolfiere sono precipitate durante voli turistici, provocando la morte di un pilota e il ferimento di 31 persone. La tragedia è avvenuta nella celebre Valle di Ihlara, nota per i suoi paesaggi spettacolari e le escursioni in mongolfiera, una delle principali attrazioni turistiche della zona.





Secondo quanto riportato dall’emittente statale Trt, le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da venti particolarmente forti, hanno complicato il controllo delle mongolfiere. Il governatore locale ha confermato che la situazione si è aggravata al punto da rendere necessarie due manovre d’emergenza, entrambe culminate in incidenti.

Il primo episodio ha coinvolto una mongolfiera con a bordo numerosi turisti indonesiani. Durante l’atterraggio d’emergenza, il pilota è rimasto impigliato nelle corde del velivolo e successivamente schiacciato dal cesto, perdendo la vita. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite di diversa gravità e sono stati immediatamente soccorsi dalle squadre di emergenza presenti sul posto. L’incidente ha lasciato profondamente scossa la comunità locale, che si è mobilitata per offrire supporto ai feriti e ai loro familiari.

Un secondo incidente è avvenuto poco dopo nella stessa area. Un’altra mongolfiera, anch’essa partita dalla Valle di Ihlara, ha effettuato un atterraggio d’emergenza nelle prime ore di domenica mattina. In questo caso, 12 turisti indiani sono rimasti leggermente feriti e trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Fortunatamente, nessuno tra loro ha riportato lesioni gravi.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le circostanze degli incidenti e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza delle operazioni. L’inchiesta si concentrerà sulle condizioni meteorologiche al momento dei voli, sulla preparazione dell’equipaggio e sull’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

La Cappadocia, con i suoi paesaggi unici e le formazioni rocciose che sembrano scolpite dal tempo, è una delle destinazioni turistiche più amate al mondo. Ogni anno, migliaia di visitatori si recano nella regione per ammirare le sue bellezze naturali dall’alto, partecipando a escursioni in mongolfiera che offrono panorami mozzafiato. Tuttavia, gli incidenti di questo tipo mettono in luce i rischi legati a questa attività, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

I voli turistici in mongolfiera rappresentano una delle principali attrazioni della Valle di Ihlara, che richiama visitatori da ogni parte del globo grazie alla sua magia e alla bellezza dei suoi cieli. Nonostante la tragedia, gli operatori turistici della zona hanno espresso la loro determinazione a continuare a offrire esperienze sicure e indimenticabili ai viaggiatori.

La comunità locale è profondamente colpita da quanto accaduto e si sta stringendo attorno alle vittime e ai loro cari. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro, rafforzando le misure di sicurezza e monitorando attentamente le condizioni meteorologiche prima di autorizzare nuovi voli.