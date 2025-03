Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Helena e Lorenzo hanno vissuto un momento intimo, suscitando curiosità e polemiche tra i telespettatori

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo 2025, Lory Del Santo ha fatto il suo ingresso nella casa, come annunciato sia sui social che da Alfonso Signorini. L’attrice e regista, ex concorrente del programma, non è entrata per socializzare con gli attuali inquilini, ma per mettere alla prova alcuni di loro attraverso una sfida chiamata “The Lady”.





Durante questo evento, i concorrenti Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi si sono trovati a dover corteggiare Helena Prestes in un contesto piuttosto suggestivo, allestito come una spiaggia caraibica. Helena, bellissima modella brasiliana, era seduta su una sdraio, creando un’atmosfera che ha reso la situazione ancora più intrigante.

Il fidanzato di Mariavittoria, Tommaso, ha dimostrato di ricordare perfettamente le indicazioni ricevute da Lory Del Santo, guadagnandosi l’applauso del pubblico. Al contrario, Lorenzo si è mostrato piuttosto imbarazzato nel suo approccio con Helena, una reazione comprensibile considerando i recenti contrasti tra i due. Tuttavia, ha trovato il coraggio di proseguire con la scenetta, nonostante le critiche ricevute dalla regista, che ha sottolineato come non avesse approfondito abbastanza il suo ruolo.

Durante il loro sketch, Helena ha menzionato “uno sguardo”, un momento che ha catturato l’attenzione e l’immaginazione del pubblico. Dopo la puntata, parlando della performance, Helena ha affermato: “Io c’ero, ti guardavo negli occhi”, mentre Lorenzo ha risposto: “E io non ti ho guardato negli occhi?”. Questo scambio ha alimentato speculazioni su una possibile intesa tra i due, nonostante le tensioni precedenti.

In effetti, molti telespettatori hanno notato la carica emotiva di quello sguardo, definendolo “intimo” e addirittura “troppo” considerando i conflitti passati tra Helena e Lorenzo. Il clima di tensione e attrazione ha reso il momento ancora più avvincente per il pubblico, che ha seguito con interesse le dinamiche in evoluzione.

Ma non è stata solo Helena a catturare l’attenzione. Anche Zeudi ha mostrato segni di non riuscire a distogliere lo sguardo da Helena, esprimendo apprezzamenti per il suo outfit. Questi complimenti hanno ulteriormente complicato le dinamiche tra i concorrenti, generando un mix di emozioni e rivalità che caratterizza il reality show.

Il coinvolgimento di Lory Del Santo ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla situazione. La sua presenza ha portato a riflessioni sui rapporti tra i concorrenti e su come le sfide possano influenzare le relazioni interne alla casa. La sua figura, già nota per le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, ha suscitato un certo interesse e curiosità tra i partecipanti.

L’episodio ha messo in evidenza non solo le dinamiche di corteggiamento, ma anche le strategie che i concorrenti adottano per rimanere nel gioco. La competizione si fa sempre più serrata, e ogni interazione sembra essere pesata e analizzata dal pubblico, che segue con attenzione ogni sviluppo.

In questo contesto, il Grande Fratello continua a rivelarsi un palcoscenico di emozioni, tensioni e colpi di scena. Con la finale che si avvicina, le relazioni tra i concorrenti diventeranno sempre più cruciali, e ogni gesto, ogni sguardo e ogni parola potrebbero avere ripercussioni significative sul destino di ciascuno di loro.