Dylan Torsello caduto dall’ottavo piano, morti anche i suoi cani precipitati dallo stesso terrazzo

Le autorità stanno attualmente indagando sulla tragica morte di Dylan Torsello, un uomo di 29 anni, che è caduto dall’ottavo piano di un edificio situato tra via Po e via Primo Maggio nel Comune di Cisterna di Latina. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i dettagli di quanto accaduto e, al momento, una delle teorie considerate è che la caduta possa essere stata accidentale, forse legata a un selfie, sebbene non sia esclusa l’ipotesi del suicidio. È significativo notare che il terrazzo dal quale è avvenuta la caduta è lo stesso da cui, qualche mese fa, sono caduti e morti i suoi due cani.





Dylan era molto affezionato ai suoi animali e la loro perdita lo aveva profondamente colpito. Al momento, non sembrano esserci testimoni oculari dell’incidente, complici le prime ore del mattino in cui si è verificata la tragedia, quando gran parte della città era ancora addormentata. Inoltre, sembra che non ci siano telecamere di sorveglianza nelle vicinanze che possano aver registrato l’accaduto.

La caduta di Dylan Torsello risale a venerdì 14 marzo. Erano circa le 5 del mattino quando, mentre si trovava sul terrazzo, è precipitato nel vuoto, subendo un impatto fatale con il suolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c’era più nulla da fare e il decesso è stato constatato immediatamente.

Una delle teorie riguardanti le cause della caduta è che Dylan possa aver perso l’equilibrio mentre cercava di scattare un “selfie spettacolare”. Suo fratello è convinto di questa versione, suggerendo che il ventinovenne potrebbe essere scivolato involontariamente. I post sul profilo Instagram di Dylan rivelano la sua passione per la fotografia, con numerose immagini che lo ritraggono, anche insieme ai suoi cani, su un terrazzo. Ora spetta agli inquirenti chiarire la dinamica dell’incidente.

Le indagini si concentrano su diversi aspetti, compresa la possibilità che Dylan fosse in uno stato d’animo particolarmente vulnerabile, in seguito alla perdita dei suoi animali. La sua connessione emotiva con i cani era evidente e la loro morte aveva lasciato un segno profondo nella sua vita. Questo elemento potrebbe fornire un contesto importante per comprendere le circostanze della sua caduta.

Inoltre, la mancanza di testimoni e di prove video rende la situazione ancora più complessa. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere informazioni da amici e conoscenti di Dylan per capire meglio il suo stato d’animo e le sue interazioni recenti. Si spera che eventuali dettagli possano emergere da chi lo conosceva bene.

La comunità di Cisterna di Latina è in stato di shock per l’accaduto. La notizia della morte di Dylan ha suscitato una forte reazione tra amici e familiari, molti dei quali hanno condiviso i loro ricordi e le loro condoglianze sui social media. La tragedia ha messo in luce non solo la fragilità della vita, ma anche il legame speciale che Dylan aveva con i suoi cani, che erano stati una parte fondamentale della sua esistenza.

Le indagini proseguono, e gli inquirenti stanno esaminando ogni possibile pista per far luce su quanto accaduto. Sarà fondamentale stabilire se ci siano stati fattori esterni o personali che abbiano contribuito alla caduta. La comunità attende risposte, mentre la famiglia di Dylan cerca di affrontare il dolore per la perdita del giovane.