È Andreea Mart la giovane di 24 anni deceduta nell’incidente sulla Salaria: era manager di un locale a Ponte Milvio

Si chiamava Andreea Mart, aveva solo 24 anni e un futuro brillante davanti a sé. La sua vita è stata brutalmente interrotta in un incidente stradale avvenuto alle 4:30 del mattino di giovedì 13 febbraio sulla circonvallazione Salaria, a Roma. La giovane si trovava a bordo di un’Audi A3, che ha perso il controllo, urtando un palo all’altezza della rampa per via Nomentana. L’auto, dopo l’impatto, è finita sull’altra carreggiata, ribaltandosi in modo violento.





Andreea è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarla, è deceduta poche ore dopo il ricovero. La sua amica di 23 anni, che era con lei in macchina, è ancora ricoverata in condizioni gravissime presso l’ospedale San Giovanni Addolorata.

Chi era Andreea Mart: una giovane imprenditrice piena di sogni

Andreea Mart non era una ragazza qualunque. A soli 24 anni, era già la direttrice del noto locale Coco Loco di Ponte Milvio, un punto di riferimento per la movida romana. La sua passione per il lavoro nei locali notturni e la sua dedizione l’avevano portata a conquistare traguardi importanti in giovane età. Il Coco Loco, situato in via Flaminia, ha deciso di chiudere per lutto fino al 19 febbraio per onorare la memoria della ragazza.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in chi la conosceva e nei tanti che frequentavano il locale, ricordandola come una persona solare e determinata. La sua vita si è spenta troppo presto, lasciando dietro di sé sogni infranti e un futuro che non potrà mai realizzarsi.

Le indagini sull’incidente: cosa sappiamo finora

I dettagli dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, che è intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno trovato l’auto ridotta a un ammasso di lamiere nel mezzo della carreggiata.

Le due ragazze sono state estratte dall’abitacolo in condizioni disperate e trasferite immediatamente in ospedale. Gli investigatori stanno cercando di chiarire diversi aspetti fondamentali: tra questi, la velocità a cui viaggiava l’auto al momento dell’incidente e chi fosse alla guida. Si ipotizza che l’alta velocità possa aver causato la perdita di controllo del veicolo, portando all’impatto fatale contro il palo. È stato confermato che si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.