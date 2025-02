“È fuori a baciarsi con Helena”: Lorenzo gioca un brutto scherzo a Alfonso al Grande Fratello, la sua reazione diventa virale

L’episodio di gelosia che ha scatenato un’escalation di emozioni nella Casa del Grande Fratello 2024 ha lasciato tutti a bocca aperta. Durante la festa per il Capodanno cinese, Lorenzo ha giocato un brutto scherzo a Alfonso D’Apice, provocando una reazione eccessiva che ha fatto il giro dei social.





Al Grande Fratello, ogni dinamica tra i concorrenti viene osservata con attenzione, ma quella tra Alfonso, Lorenzo e Helena ha davvero acceso i riflettori. Da sempre, Alfonso si distingue per la sua gelosia, non solo per la relazione con Chiara Cainelli, ma anche per le sue amicizie dentro la Casa. Durante un’intima conversazione con Lorenzo, quest’ultimo ha deciso di stuzzicarlo dicendo: “Hai visto? È fuori a pomiciare…”.

Subito dopo, Alfonso ha preso sul serio la battuta, precipitando in un turbine di emozioni e iniziando a correre in giro per la Casa, nella speranza di scoprire se ci fosse davvero qualcosa tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il comportamento del concorrente napoletano ha suscitato una reazione incredibile in molti spettatori, che hanno visto l’intero episodio come un vero e proprio inseguimento da parte di un “fidanzato tradito”. Alla fine, Alfonso ha scoperto che la situazione non era come immaginato: Javier e Helena stavano semplicemente chiacchierando, ma il suo sospiro di sollievo non è bastato a fermare il flusso di commenti sui social.

I fan del programma hanno trovato la reazione di Alfonso eccessiva, criticando anche il suo atteggiamento nei confronti di Javier, che sembrava invadere le questioni sentimentali altrui. Il video di questo momento è diventato virale, facendo discutere gli utenti su X (ex Twitter), con molti che si sono chiesti se la gelosia di Alfonso fosse davvero giustificata.

L’episodio ha rivelato molto del carattere dei concorrenti e della complessità delle relazioni nella Casa, dove ogni parola, gesto e provocazione viene amplificata. Se da una parte Lorenzo ha giocato il suo ruolo da provocatore, dall’altra Alfonso ha mostrato la sua vulnerabilità, che, purtroppo, l’ha esposta alle critiche.

Il prossimo televoto, che vedrà alcuni concorrenti a rischio eliminazione, promette di essere altrettanto ricco di sorprese. Chi sarà il prossimo a lasciare la Casa? E come evolveranno le dinamiche tra Alfonso, Helena, Lorenzo e gli altri protagonisti? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo!