È morta Ananda Lewis, ex conduttrice di MTV, a 52 anni a causa di un cancro al seno. La diagnosi risaliva al 2020, quando il tumore era già avanzato

Ananda Lewis, nota per essere stata un volto iconico di MTV negli anni ’90, è deceduta all’età di 52 anni a causa di un cancro al seno. La notizia è stata diffusa dalla sorella, Lakshmi Emory, attraverso un post sui social media. La conduttrice, che aveva iniziato la sua carriera come VJ per MTV, era conosciuta per programmi di successo come Total Request Live e Hot Zone.





Il decesso è avvenuto mercoledì 11 giugno nella sua abitazione di Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro la malattia. “Ora è libera, tra le sue braccia celesti. Riposa in pace”, ha scritto la sorella Lakshmi su Facebook, accompagnando il messaggio a una fotografia dell’amata conduttrice.

Una carriera brillante su MTV

Ananda Lewis aveva raggiunto la notorietà negli anni ’90, quando fu scelta come video jockey per MTV, diventando uno dei volti più riconoscibili della rete. La sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico e il suo stile unico l’avevano portata a condurre alcuni dei programmi più seguiti dell’emittente, come Total Request Live e Hot Zone. Grazie alla sua presenza carismatica, era riuscita a conquistare una generazione di spettatori e a lasciare un segno indelebile nel panorama televisivo.

Dopo il successo su MTV, Ananda aveva continuato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a vari progetti televisivi e diventando anche un’attivista impegnata in diverse cause sociali.

La diagnosi e la battaglia contro il cancro

Nel 2020, Ananda Lewis aveva rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno al terzo stadio. In un’intervista, aveva spiegato di aver posticipato le mammografie per timore delle radiazioni, scoprendo così la malattia in uno stadio avanzato. Nonostante i consigli dei medici, aveva deciso di non seguire immediatamente le cure tradizionali, evitando interventi come la mastectomia.

“A ll’inizio il mio piano era quello di eliminare le tossine in eccesso dal mio corpo. Sentivo che il mio corpo è intelligente. I nostri corpi sono fatti in modo brillante”, aveva dichiarato in passato. Tuttavia, il tumore era progredito al quarto stadio, rendendo la situazione sempre più complessa. “Vorrei poter tornare indietro. È importante per me ammettere di aver sbagliato”, aveva aggiunto.

In un saggio pubblicato su Essence, Ananda aveva invitato le donne a non trascurare la prevenzione e a sottoporsi regolarmente agli esami medici necessari. “Essere sinceri con se stessi cambia il modo in cui si sceglie di vivere. Non voglio passare un minuto in più del necessario a soffrire inutilmente. Questa, per me, non è la qualità della vita che mi interessa”, aveva scritto.

L’eredità lasciata da Ananda Lewis

La scomparsa di Ananda Lewis lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, composta da suo figlio e altri cari, ma anche tra i suoi fan e colleghi che l’hanno sempre stimata per il suo talento e la sua autenticità. La sua storia rappresenta un monito sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno.

Il ricordo della conduttrice rimarrà vivo attraverso i suoi contributi al mondo dello spettacolo e il messaggio che ha voluto trasmettere alle donne riguardo alla salute e alla consapevolezza personale. “Quando sarà il momento di andarmene”, aveva scritto Ananda, “voglio poter guardare indietro e dire: ‘L’ho fatta esattamente come volevo'”.