È morta Bruna Rubes Santini, chef del celebre ristorante “Dal Pescatore” premiato con tre stelle Michelin

La notizia della morte di Bruna Rubes Santini, celebre chef e decana del ristorante tre stelle Michelin Dal Pescatore, situato a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, ha colpito profondamente il mondo della gastronomia. Bruna, che ha dedicato la sua vita alla cucina, è scomparsa all’età di 96 anni, lasciando un patrimonio di ricordi e insegnamenti ai suoi cari e ai tanti clienti che l’hanno conosciuta. Un post su Instagram dell’account @dalpescatoresantini ha annunciato la triste notizia: “Nonna Bruna è volata in cielo a 96 anni lasciandoci tanti bellissimi ricordi. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Buon viaggio Nonna.”





Il ristorante Dal Pescatore è stato fondato un secolo fa da Giovanni e Bruna Rubes Santini, che hanno saputo trasformare un’osteria in una trattoria di fama nazionale. La loro visione e passione per la cucina hanno reso il locale un punto di riferimento non solo nel mantovano, ma in tutta Italia. Tra i clienti illustri che hanno apprezzato la cucina di Bruna vi era anche il noto giornalista e scrittore Gianni Brera, che ha contribuito a diffondere la fama del ristorante.

Bruna Rubes Santini ha dedicato la sua vita alla cucina, lavorando instancabilmente per oltre sessant’anni. Come riportato nel blog My Slow Burning Life, Bruna aveva raccontato: “La sera vado a letto tardi, verso le 2. La mattina mi presento in cucina alle 9 per preparare le cose a mezzogiorno. Sono in cucina da 60 anni, più o meno.” Questa dedizione ha portato alla creazione di piatti memorabili, tra cui i rinomati tortellini di zucca fatti a mano, la pasta fresca e il brodo di agnolini, che sono diventati simboli della sua arte culinaria.

La passione per la cucina è stata tramandata all’interno della sua famiglia. Il figlio Antonio e la nuora Nadia hanno seguito le orme della madre, con Nadia che nel 2013 è stata riconosciuta come miglior chef del mondo dai 50 Best. I nipoti Giovanni, chef, e Alberto, sommelier, continuano a portare avanti l’eredità culinaria di Bruna, mantenendo il ristorante ai vertici dell’alta ristorazione mondiale. Attualmente, Dal Pescatore vanta ancora le tre stelle Michelin, un riconoscimento che testimonia la qualità e l’impegno costante della famiglia.

La scomparsa di Bruna Rubes Santini segna la fine di un’era nel panorama gastronomico italiano. Molti chef e appassionati di cucina la ricordano non solo per le sue abilità culinarie, ma anche per la sua personalità calorosa e accogliente. La sua capacità di creare piatti straordinari, unita a un profondo rispetto per le tradizioni culinarie, ha ispirato generazioni di cuochi.

In seguito alla sua morte, numerosi tributi sono stati espressi da parte di colleghi e amici nel settore della ristorazione. La comunità gastronomica si è unita nel ricordare l’impatto che Bruna ha avuto sulla cucina italiana e nel celebrare la sua vita e il suo lavoro. La sua eredità vivrà attraverso le ricette e le tecniche che ha condiviso con la sua famiglia e con tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.