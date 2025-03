È morta Eleonora Giorgi a 71 anni: l’attrice italiana era malata di tumore al pancreas

La notizia della scomparsa di Eleonora Giorgi, attrice e regista di grande talento, ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo italiano. L’agenzia Adnkronos ha confermato il decesso dell’attrice, avvenuto all’età di 71 anni, presso la clinica Paideia di Roma. La sua morte segna la fine di una carriera straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema e nella televisione italiana.





Poco prima della sua scomparsa, Eleonora Giorgi aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui condivideva i dettagli delle sue condizioni di salute. Dalla sua stanza d’ospedale, aveva dichiarato: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone.” La situazione era critica, e l’attrice aveva aggiunto: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo.” Nella puntata di Verissimo del 2 febbraio, Giorgi aveva rivelato che le sue condizioni erano peggiorate con la scoperta di una metastasi al cervello.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, esplorando vari generi cinematografici e guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama artistico italiano. Il suo esordio avvenne nel 1972 con il film Roma di Federico Fellini, un’opera che ha segnato l’inizio di un percorso brillante. A soli vent’anni, ottenne il suo primo ruolo da protagonista in Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella. Nel corso degli anni, ha recitato in numerosi film di successo, tra cui L’Appassionata con Ornella Muti, L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, Cuore di cane di Alberto Lattuada e Una spirale di nebbia di Eriprando Visconti.

Negli anni ’80, la sua carriera ha conosciuto un ulteriore consolidamento. Con il film Borotalco di Carlo Verdone, ha ricevuto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista. Tra le commedie di spicco in cui ha recitato, si ricordano Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior, dove ha condiviso il set con Adriano Celentano.

Oltre alla recitazione, Eleonora Giorgi ha dimostrato il suo talento anche come regista. Ha diretto Uomini & donne, amori & bugie nel 2003 e L’ultima estate nel 2009, quest’ultimo prodotto insieme al suo secondo marito Massimo Ciavarro. La sua carriera in televisione è stata altrettanto significativa, con partecipazioni a vari programmi e talk show, tra cui Un disco per l’estate e Sotto le stelle. Ha anche recitato in sceneggiati come Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni.

Nel 2018, Giorgi ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dimostrando la sua versatilità e il suo continuo impegno nel mondo dello spettacolo. Prima di queste esperienze, aveva condotto il programma radiofonico Effetto Notte su Rai Radio Due.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e i colleghi, che ricordano con affetto il suo contributo al cinema italiano. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, rappresenta un capitolo importante della storia del cinema in Italia. L’addio a Eleonora Giorgi lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha seguita e apprezzata nel corso degli anni.