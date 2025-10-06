È morta Kimberly Hébert Gregory, volto di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: lutto nel mondo della TV





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Kimberly Hébert Gregory, attrice apprezzata per le sue interpretazioni in diverse serie televisive di successo. L’ex marito, Chester Gregory, ha condiviso la notizia attraverso un post sui social, rivelando che il decesso è avvenuto il 3 ottobre scorso, dopo una lunga battaglia con la malattia. Hébert Gregory aveva 52 anni.





Nata il 7 dicembre 1972 a Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory ha intrapreso la sua carriera artistica nel teatro durante l’adolescenza. Dopo aver conseguito un diploma in recitazione nella sua città natale e una laurea in psicologia al Mount Holyoke College, ha fatto il suo debutto come attrice in varie produzioni della Chicago Theatre Company. Il suo ingresso nel mondo del cinema è avvenuto nel 2007 con il film “I Think I Love My Wife”, che ha segnato l’inizio della sua carriera cinematografica.

Successivamente, Hébert Gregory ha guadagnato notorietà anche sul piccolo schermo, apparendo in numerose serie televisive. Tra i suoi ruoli più memorabili c’è quello di Ms. Davora in The Big Bang Theory, interpretato nel 2014, e una partecipazione in Grey’s Anatomy nello stesso anno. Queste apparizioni hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come attrice versatile e talentuosa.

Nel 2017, Kimberly Hébert Gregory è entrata a far parte del cast di Vice Principals, dove ha interpretato il ruolo della Dr. Belinda Brown, recitando accanto a noti attori come Danny McBride e Walton Goggins. Goggins ha voluto omaggiarla con un toccante messaggio su Instagram, condividendo una foto insieme e scrivendo: “Abbiamo perso una delle migliori con cui abbia mai lavorato. Ho avuto l’onore… la fortuna di conoscerla, passare mesi a lavorare con questa regina in Vice Principals. Mi ha fatto ridere come nessun altro. Una professionista”.

Oltre ai suoi ruoli in serie di successo, Hébert Gregory ha avuto apparizioni in altre produzioni televisive e cinematografiche. Tra queste si ricordano Shameless (2014), Gossip Girl (2007), Law and Order (2010) e Better Call Saul (2017). Ha anche recitato nel film “Craig Before the Creek”, uscito nel 2013, che ha rappresentato un ulteriore passo nella sua carriera cinematografica.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Kimberly Hébert Gregory è stata sposata con Chester Gregory, dal quale ha avuto un figlio. La coppia ha successivamente divorziato, ma ha mantenuto un rapporto cordiale per il bene del loro bambino.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una reazione emotiva tra i suoi colleghi e fan, molti dei quali hanno condiviso ricordi e tributi sui social media. La sua carriera, sebbene non lunghissima, è stata caratterizzata da ruoli significativi che hanno lasciato un segno nel panorama televisivo e cinematografico. La sua abilità di portare umorismo e profondità ai suoi personaggi è stata ampiamente riconosciuta e apprezzata.

Negli anni, Kimberly Hébert Gregory ha dimostrato di essere un’attrice di grande talento, capace di adattarsi a ruoli diversi e di lasciare un impatto duraturo sul pubblico. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo, dove ha saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore di molti.



