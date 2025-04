È morto a 44 anni Vittorio Pirbazari: il bodybuilder si stava allenando sul tapis roulant

​Il bodybuilder e attore tedesco Vittorio Pirbazari, noto per il suo ruolo nella serie Netflix “Dogs of Berlin”, è deceduto a 44 anni a causa di un infarto mentre si allenava sul tapis roulant in palestra.​





Vittorio Pirbazari, conosciuto nel mondo del fitness e della recitazione, ha subito un arresto cardiaco fatale durante un allenamento sul tapis roulant. L’incidente è avvenuto tre mesi dopo un intervento chirurgico per riparare un muscolo pettorale strappato, un percorso di recupero che Pirbazari aveva condiviso con i suoi quasi 100.000 follower su Instagram.​

Il giorno precedente alla sua morte, Pirbazari aveva pubblicato un aggiornamento sul suo stato fisico:​

“Ecco la mia forma attuale dopo 12 settimane senza sport o esercizi intensi. Chiaramente non c’è paragone con il passato, ma, date le circostanze, siamo sulla strada giusta. Il petto strappato è ovviamente un po’ cadente. Anche se non ho potuto fare molto esercizio negli ultimi tre mesi, ho seguito la mia dieta con ferrea determinazione. Purtroppo ho perso molta massa muscolare, ma tornerà tutto quando potrò ricominciare in autunno.” ​

Ha poi aggiunto:​

“Prima di tutto, sono felice di essere tornato in palestra e mi sto concentrando completamente sull’allenamento delle gambe e sul cardio. Al momento sto provando gli intervalli sul tapis roulant, ma poiché le mie gambe non sono ancora completamente guarite, ci vado piano. L’unica cosa che è importante per me è non arrendermi né lasciarmi andare, migliorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.” ​

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’amico e regista Said Ibrahim, che ha espresso il suo dolore in un video su Instagram, dichiarando:​

“Mi ha completamente sconvolto e mi ha lasciato senza parole.” ​

Pirbazari, originario di Berlino, aveva trasformato la sua vita passando da una condizione di sovrappeso e una disabilità riconosciuta al 50% a causa di un grave incidente stradale, a diventare un bodybuilder di successo. Nel 2015, si era classificato settimo ai campionati tedeschi, un risultato di cui andava particolarmente fiero. ​

Oltre alla carriera nel bodybuilding, Pirbazari era noto per la sua partecipazione nella serie Netflix “Dogs of Berlin” del 2018, dove interpretava il ruolo di Daher Tarik. Ha inoltre recitato in altre produzioni, tra cui il film “Haps – Crime Doesn’t Pay”, la cui pagina Instagram ha reso omaggio all’attore scrivendo:​

“Grazie per il tuo calore, il tuo spirito creativo e per aver fatto parte del nostro viaggio.” ​

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti fan e colleghi, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso numerosi messaggi sui social media.