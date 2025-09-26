È morto a 82 anni Christian, cantante di successi come Cara e Daniela: era stato sposato con Dora Moroni





Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Christian, il cui vero nome era Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, deceduto all’età di 82 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia, che ha confermato che l’artista era ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia cerebrale. Negli ultimi anni, Christian aveva affrontato gravi problemi di salute, inclusa una rottura del femore che lo aveva costretto su una sedia a rotelle.





Nato a Palermo nel 1943, Christian inizialmente si dedicò al calcio, giocando come terzino nelle giovanili del Palermo. Tuttavia, un infortunio lo costrinse a lasciare lo sport, portandolo a intraprendere la carriera musicale. Iniziò a cantare nei locali di Palermo e di Milano, spesso insieme alla sorella. Fu Mina a suggerirgli il nome d’arte di Christian, con l’intento di conferire al suo personaggio un’identità più internazionale.

La sua carriera musicale decollò quando vinse il concorso Voci Nuove, che gli permise di ottenere il primo contratto discografico. La sua ascesa continuò con la vittoria nella sezione giovani del Festivalbar nel 1970, grazie al brano “Firmamento”. Negli anni Settanta, oltre a cantare, Christian si distinse anche come attore di teatro, collaborando con artisti come Mariangela Melato, e partecipò a fotoromanzi e film con Renzo Arbore e Roberto Benigni.



Tuttavia, fu negli anni Ottanta che Christian raggiunse il culmine della sua popolarità. Il brano “Daniela”, pubblicato nel 1982, lo portò a ottenere un grande successo, arrivando all’undicesima posizione nelle classifiche. Negli anni successivi, canzoni come “Abbracciami amore mio” e “Nostalgia” si posizionarono nella top 50 dei singoli del 1983. Nel 1984, “Cara” gli regalò un altro importante traguardo, raggiungendo la quarta posizione e diventando una delle migliori 30 canzoni dell’anno. Durante questo periodo, Christian partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo, tra cui quelle del 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 e 1990, ottenendo come miglior piazzamento il terzo posto con “Cara”.

La carriera di Christian non si limitò all’Italia; la sua musica lo portò a esibirsi in vari paesi, tra cui Australia, Jugoslavia, Sud Africa, Grecia e Stati Uniti, dove si esibì anche al Madison Square Garden. La sua vita privata attirò l’attenzione dei media, in particolare il suo matrimonio con l’ex showgirl Dora Moroni nel 1986. La loro relazione durò undici anni e fu caratterizzata da tensioni, tra cui accuse di violenze e tradimenti, che portarono Christian a essere condannato per maltrattamenti. Nonostante le difficoltà, la coppia si riavvicinò artisticamente nel 2017, pubblicando il brano “Paradiso e Inferno”, che rifletteva la loro tumultuosa storia d’amore.

Recentemente, Christian aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che non si esibiva più da due anni a causa di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. Era costretto su una sedia a rotelle e aveva smesso di apparire in televisione, spiegando che i programmi lo cercavano solo per discutere della sua storia con Dora Moroni. “Vogliono riparlare della nostra separazione, delle liti, non mi va, è mortificante, non voglio sporcare l’amore che c’è stato”, aveva affermato. Christian desiderava semplicemente tornare a cantare, un’arte che lo aveva accompagnato per tutta la vita e che lo aveva portato a vendere milioni di dischi.



