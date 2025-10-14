È morto D’Angelo, pioniere del neo-soul: aveva 51 anni e lottava contro il cancro





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Michael D’Angelo Archer, conosciuto in tutto il mondo come D’Angelo, avvenuta all’età di 51 anni. La famiglia ha comunicato la notizia tramite un comunicato ufficiale, dichiarando: “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita… Dopo una lunga e coraggiosa lotta contro il cancro, con il cuore spezzato annunciamo che Michael D’Angelo Archer ci ha lasciati.” Inoltre, hanno espresso gratitudine per l’eredità musicale che D’Angelo ha lasciato, chiedendo rispetto per la loro privacy in questo momento difficile.





Nato nel 1974 in Virginia, D’Angelo è emerso sulla scena musicale negli anni Novanta, diventando rapidamente una delle voci più influenti del soul contemporaneo. Il suo album di debutto, Brown Sugar, pubblicato nel 1995, ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria, consacrandolo come uno dei pionieri del neo soul. Nel 2000, ha rilasciato il suo secondo album, Voodoo, che ha ottenuto un successo travolgente, grazie anche al singolo Untitled (How Does It Feel), il cui video è diventato iconico e ha contribuito a solidificare la sua reputazione.

L’ultimo lavoro di D’Angelo, Black Messiah, è stato pubblicato nel 2014, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali. Durante la sua carriera, D’Angelo ha ricevuto quattro Grammy Awards e numerose nomination, collaborando con artisti di fama come Questlove, Erykah Badu e DJ Premier. Queste collaborazioni hanno arricchito ulteriormente il suo stile musicale, che mescola elementi di soul, R&B e funk.

Oltre ai suoi successi, D’Angelo ha dovuto affrontare numerose difficoltà personali e problemi di salute, che lo hanno portato a ritirarsi temporaneamente dalla musica. La sua riservatezza era ben nota, e i suoi ritorni sul palco erano sempre accolti con entusiasmo dai fan. La sua carriera è stata caratterizzata da alti e bassi, ma ogni volta che tornava a esibirsi, il pubblico rispondeva con calore e affetto.

Dopo la notizia della sua morte, molti colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social media. DJ Premier, che ha collaborato con D’Angelo, ha scritto su X: “Una perdita immensa. Abbiamo condiviso momenti incredibili. Mi mancherai tantissimo. Riposa in pace, re.” Questo tributo evidenzia l’impatto che D’Angelo ha avuto non solo sulla musica, ma anche sulle persone che lo hanno conosciuto e lavorato con lui.

D’Angelo è stato un innovatore nel panorama musicale, portando una freschezza e una profondità emotiva nel suo lavoro che hanno ispirato generazioni di artisti. La sua musica ha affrontato temi di amore, lotta e resilienza, rendendolo un simbolo non solo del neo soul, ma anche di una nuova era musicale che ha influenzato molti altri generi.

La sua eredità continua a vivere attraverso le sue canzoni e il suo impatto sulla cultura musicale. I fan di tutto il mondo stanno esprimendo il loro dolore e la loro gratitudine per la musica che D’Angelo ha creato, riconoscendo il suo talento unico e il suo contributo alla musica contemporanea.



