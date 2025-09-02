È morto Graham Greene, indimenticabile interprete di Uccello Scalciante in “Balla coi lupi”





È scomparso il celebre attore Graham Greene, noto per aver interpretato Uccello Scalciante nel film “Balla coi lupi”. L’artista, originario della Riserva delle Sei Nazioni in Ontario, Canada, si è spento il 1° settembre all’età di 73 anni in un ospedale di Toronto, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dal sito americano Deadline, che ha riportato anche un toccante messaggio della sua agente: “Sei finalmente libero, Susan Smith ti aspetta alle porte del paradiso”.





La carriera di Graham Greene ha avuto inizio nel mondo del teatro, un settore che gli ha permesso di affinare il suo talento e di acquisire le basi per approdare successivamente al cinema e alla televisione. Nato nel 1952 a Ohsweken, nella Riserva delle Sei Nazioni, Greene ha mostrato fin da giovane una forte passione per lo spettacolo, che ha trasformato in una carriera lunga e ricca di successi.

Il suo debutto sul grande schermo risale al 1983, ma è stato con il film “Balla coi lupi” del 1990, diretto e interpretato da Kevin Costner, che Greene ha raggiunto la notorietà internazionale. La sua interpretazione di Uccello Scalciante, un personaggio chiave nella trama del famoso western, gli ha valso una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Sebbene non abbia vinto il prestigioso premio – che quell’anno fu assegnato a Joe Pesci per il film “Quei bravi ragazzi” – la nomination ha segnato un momento fondamentale nella sua carriera, rendendolo uno dei primi attori nativi americani a ottenere un riconoscimento così importante.

Nel corso degli anni, Graham Greene ha continuato a lavorare in produzioni cinematografiche di grande successo. Tra i suoi ruoli più memorabili si annoverano le apparizioni in film come “Maverick”, accanto a Mel Gibson, “Die Hard” con Bruce Willis, “Il miglio verde” e “Twilight: New Moon”, dove ha recitato al fianco di Robert Pattinson e Kristen Stewart. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal dramma al fantasy, consolidando la sua reputazione di attore talentuoso e apprezzato.

Oltre al cinema, Greene ha lasciato il segno anche nel panorama televisivo. Tra i suoi lavori più recenti si annoverano le serie prodotte da Paramount+, come “1883” e “Tulsa King”. Questi progetti hanno dimostrato la sua capacità di adattarsi alle esigenze del piccolo schermo, confermando la sua presenza costante nel mondo dello spettacolo.

Nel corso della sua carriera, Greene ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo contributo artistico. Oltre alla candidatura agli Oscar, ha vinto un Grammy e ottenuto una stella sulla Walk of Fame canadese, un tributo al suo impatto culturale e alla sua dedizione al mestiere di attore.

La scomparsa di Graham Greene rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo e per la comunità dei nativi americani. La sua carriera è stata un esempio di talento e determinazione, e il suo lavoro ha contribuito a dare visibilità agli artisti indigeni nel cinema e nella televisione. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto l’occasione di apprezzare le sue interpretazioni sul grande e piccolo schermo.



