È morto il 14enne che aveva accoltellato la prof di musica: si era ferito al collo davanti alla polizia





Un ragazzo di 14 anni è deceduto dopo aver accoltellato un’insegnante di 66 anni in una scuola media di Benfeld, una cittadina situata al sud di Strasburgo. L’incidente è avvenuto mercoledì 24 settembre, quando il giovane ha colpito la donna al volto con un coltello. Dopo l’aggressione, il ragazzo si è inflitto una ferita mortale al collo con lo stesso strumento, portando a un intervento chirurgico d’urgenza in ospedale.





Il quattordicenne è stato trasportato in elicottero presso un’unità di emergenza, dove è stato operato e dichiarato in pericolo di vita. Purtroppo, ha perso la vita nella serata di domenica 28 settembre, mentre era ancora ricoverato. L’insegnante, invece, è stata immediatamente assistita e, sebbene le sue condizioni fossero gravi, non è mai stata considerata in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, gli altri studenti della scuola, che conta circa 800 alunni, sono stati evacuati e portati in palestra in attesa dei genitori. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire i dettagli dell’incidente e rintracciare il ragazzo. Quest’ultimo, dopo aver colpito l’insegnante, ha cercato di fuggire dalla scena.

Il giovane è stato rintracciato dagli agenti mentre si allontanava in bicicletta. Al momento dell’arresto, ha tentato di ferirsi ulteriormente infliggendosi coltellate al collo, ferite che si sono rivelate fatali nonostante i tentativi di soccorso in ospedale.

Un portavoce della scuola ha dichiarato che il ragazzo era sotto osservazione da parte del personale scolastico a causa delle sue difficoltà accademiche. Sin dalla nascita, il giovane era stato inserito in un sistema di affido e aveva subito violenze da parte di una famiglia affidataria, che era stata condannata nel 2024. Questo contesto di vita difficile ha sollevato interrogativi sulle cause che hanno portato a un gesto così estremo.

Élisabeth Borne, ministro dell’Istruzione francese, ha commentato l’accaduto sul luogo dell’incidente, rivelando che il ragazzo era stato temporaneamente sospeso dalla scuola a causa del suo “fascino per Hitler e per le armi”. Queste informazioni hanno acceso un dibattito sulla gestione della violenza giovanile e sull’importanza di affrontare i comportamenti problematici in ambito scolastico.

La notizia della tragedia ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e oltre, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi efficaci per prevenire simili episodi di violenza nelle scuole. Molti genitori e cittadini hanno espresso preoccupazione per la sicurezza degli studenti e per il supporto psicologico disponibile per i giovani in difficoltà.

Le indagini continuano, con le autorità che cercano di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Benfeld sta affrontando un momento di grande dolore e shock, mentre si cercano risposte a una tragedia che ha colpito non solo la scuola, ma anche l’intera cittadinanza.

Il caso del quattordicenne mette in luce le sfide che le istituzioni educative devono affrontare nel gestire situazioni di crisi e nel fornire supporto adeguato a studenti che possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità. È fondamentale che si sviluppino strategie per identificare e aiutare i giovani a rischio, al fine di prevenire futuri atti di violenza.

La morte del ragazzo e l’aggressione all’insegnante rappresentano un drammatico richiamo alla necessità di affrontare con urgenza il tema della violenza giovanile e dei problemi di salute mentale tra gli adolescenti. Mentre la comunità si unisce nel lutto, è chiaro che è necessaria una riflessione profonda su come prevenire tali tragedie in futuro.



