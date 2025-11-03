È morto Loriano Bagnoli, storico patron di Sammontana: aveva 86 anni, simbolo dell’Italia del dopoguerra





All’età di 86 anni, Loriano Bagnoli, uno dei fondatori della rinomata azienda di gelati Sammontana, è deceduto, portando un velo di tristezza su Empoli, la città a cui era profondamente legato. Bagnoli aveva contribuito a trasformare la piccola attività artigianale di famiglia in una delle realtà più importanti nel settore del gelato, portando il gelato italiano a livello internazionale.





La notizia della sua morte ha colpito duramente la comunità empolese, come evidenziato dal sindaco della città, che ha affermato: “Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza.” Bagnoli, insieme ai suoi fratelli Renzo e Sergio, ha creato un’azienda che non solo ha portato il nome di Empoli nel mondo, ma ha anche contribuito a dare lavoro a migliaia di persone.

Il gruppo Sammontana è stato fondato nel 1948, quando Loriano Bagnoli e i suoi fratelli hanno deciso di trasformare il bar-latteria di famiglia, aperto dal padre Romeno nel secondo dopoguerra. Con la loro visione e impegno, sono riusciti a costruire una realtà leader nel settore del gelato. Dopo la morte dei suoi fratelli, Bagnoli ha assunto il comando dell’azienda, diventando presidente e guidando Sammontana per decenni.

La sua gestione è stata caratterizzata da una visione attenta al futuro, ma anche da un forte senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori. Bagnoli è stato in grado di passare il testimone alla generazione successiva senza traumi, mantenendo sempre un legame con l’azienda. Tra le sue innovazioni più celebri c’è l’introduzione del Barattolino, un formato “famiglia” che ha reso il gelato accessibile nelle case italiane a metà degli anni Cinquanta. Gli anni ’60 e ’90 hanno visto un ulteriore boom con la creazione di prodotti iconici come la Coppa Oro e lo Stecco Ducale.

Negli ultimi anni, Loriano Bagnoli aveva ridotto il suo coinvolgimento attivo nell’azienda, che ora è guidata dai suoi figli. Tuttavia, è rimasto presidente onorario del gruppo, continuando a visitare gli uffici e gli stabilimenti di produzione, nonostante la recente fusione del gruppo con Forno d’Asolo-Bindi, avvenuta lo scorso anno.

Il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media, dichiarando: “Oggi perdiamo un grande imprenditore toscano: Loriano Bagnoli, 86 anni, uno dei fondatori dell’azienda Sammontana, nata a Empoli e divenuta simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo del gelato.” Giani ha sottolineato come Bagnoli abbia trasformato una piccola gelateria artigianale in una realtà industriale, creando migliaia di posti di lavoro e portando il nome della Toscana nel mondo. Ha inoltre offerto la sua vicinanza alla famiglia, ai dipendenti e alla comunità di Empoli.

I funerali di Loriano Bagnoli si svolgeranno domani, martedì 4 novembre, alle ore 15:30, presso la Collegiata di S. Andrea a Empoli. La salma del presidente onorario di Sammontana, deceduto oggi all’età di 86 anni, è stata trasferita nella tarda mattinata presso la sede empolese dell’azienda, dove è stata allestita la camera ardente per permettere ai familiari e ai collaboratori di dargli l’ultimo saluto.



