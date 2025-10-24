È nata la terza nipote di Gerry Scotti, ma un impegno a un festival lo tiene lontano





Gerry Scotti ha accolto con grande emozione la nascita della sua terza nipotina, Olivia, avvenuta proprio nei giorni in cui partecipava al Festival dello Spettacolo, dove è stato insignito di un nuovo Telegatto per il successo del programma La Ruota della Fortuna. È stato lo stesso conduttore a dare l’annuncio, raccontando con la consueta ironia che l’impegno professionale gli aveva impedito di correre subito in ospedale per conoscere la nuova arrivata.





“Stamattina dovevo andare in ospedale a vedere la bambina, ma mentre stavo per farlo ho detto: ‘Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali’”, ha dichiarato sorridendo dal palco, spiegando che avrebbe raggiunto la famiglia appena terminata la cerimonia di premiazione.

La nascita di Olivia era attesa da settimane. Il conduttore di La Ruota della Fortuna aveva infatti anticipato la lieta notizia durante una delle recenti puntate del programma, promettendo ai telespettatori che sarebbe stato il primo a condividere la notizia non appena la nipotina fosse venuta al mondo. Una promessa che ha mantenuto, con la spontaneità e il calore che da sempre lo contraddistinguono.

Il figlio del conduttore, Edoardo Scotti, e la moglie Ginevra Piola, sono già genitori di due bambini: Virginia, nata nel 2020, e Pietro, venuto alla luce nel gennaio 2023. La nascita della piccola Olivia arricchisce così ulteriormente la famiglia, che negli ultimi anni si è allargata portando grande gioia al noto presentatore.

Edoardo, unico figlio avuto da Gerry Scotti e dalla sua ex moglie Patrizia Grosso, si è sposato con Ginevra Piola nel 2019. Da allora, i due hanno sempre mantenuto un profilo riservato, limitandosi a condividere sui social alcuni momenti familiari. Il celebre conduttore, invece, non ha mai nascosto il suo entusiasmo nel ruolo di nonno, pubblicando più volte foto e momenti teneri con i nipotini.

Nel corso degli anni, Scotti ha più volte raccontato come la nascita dei nipoti abbia cambiato il suo modo di vivere il tempo libero, definendo la famiglia la sua “più grande conquista personale”. L’arrivo di Olivia segna un nuovo capitolo di questa esperienza affettiva che il presentatore vive con orgoglio e gratitudine.

Oltre all’emozione per la nuova nascita, la giornata è stata speciale anche per un altro motivo. Il conduttore pavese ha infatti ricevuto il suo dodicesimo Telegatto, premio che celebra i personaggi più amati della televisione italiana. Il riconoscimento, ottenuto grazie al rinnovato successo di La Ruota della Fortuna, conferma ancora una volta il forte legame tra Gerry Scotti e il pubblico televisivo.

Con questa vittoria, Scotti raggiunge quota dodici Telegatti conquistati in carriera, un traguardo che pochi conduttori possono vantare. Durante la premiazione, ha voluto dedicare un pensiero a Mike Bongiorno, a cui si deve la popolarità del format televisivo. “Ringrazio Mike, che ha reso celebre questo programma e che ci ha insegnato cosa significa fare televisione con passione”, ha detto commosso.

Il presentatore, che negli ultimi anni ha continuato a collezionare successi, non sembra intenzionato a rallentare il proprio ritmo professionale. Ha infatti ribadito di voler proseguire a lungo il suo percorso televisivo, continuando a rinnovarsi e a mantenere vivo il legame con il pubblico che lo segue da decenni.

Il nuovo traguardo personale e professionale di Gerry Scotti si intreccia così in modo simbolico: da un lato la gioia familiare per la nascita della nipotina Olivia, dall’altro la soddisfazione di un ulteriore riconoscimento per la sua carriera. Due momenti che racchiudono l’essenza di un uomo che, tra vita privata e lavoro, continua a rappresentare una delle figure più amate e stimate del panorama televisivo italiano.



