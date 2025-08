È scomparsa a 61 anni Alessandra Balocco, guida della storica impresa dolciaria di Fossano

Un grave lutto ha colpito il mondo imprenditoriale italiano. È venuta a mancare Alessandra Balocco, figura centrale del gruppo dolciario Balocco, con sede a Fossano, in provincia di Cuneo. La donna, 61 anni, si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società tramite un comunicato ufficiale.





“Balocco SpA, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annunciano con immenso dolore la scomparsa di Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della Società, avvenuta nella giornata di oggi”, si legge nella nota diffusa dall’azienda.

Alessandra Balocco aveva assunto la guida dell’azienda nel 2022, pochi mesi dopo la tragica morte del fratello Alberto Balocco, deceduto a soli 56 anni in un drammatico incidente durante un’escursione in bicicletta, colpito da un fulmine. La perdita del fratello aveva segnato profondamente la famiglia e l’azienda, ma Alessandra si era impegnata con determinazione per portare avanti il lavoro iniziato insieme.

La carriera di Alessandra Balocco all’interno dell’azienda era iniziata negli anni ’90, quando aveva affiancato il padre Aldo Balocco e il fratello Alberto nella gestione della società. Fondata nel 1927, l’impresa è diventata negli anni uno dei nomi più importanti nel settore dolciario italiano, grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla capacità di espandersi anche sui mercati internazionali.

“Alessandra, 61 anni, alla guida della Società dal 2022, in azienda dagli anni ’90 al fianco del padre Aldo e del fratello Alberto, ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali”, si legge ancora nel comunicato della società.

Gli ultimi anni alla guida della Balocco sono stati tutt’altro che semplici per l’imprenditrice. Tra le sfide affrontate, anche la controversia legata alla collaborazione con Chiara Ferragni, ribattezzata dai media “Pandoro Gate”. Nonostante le difficoltà, Alessandra Balocco ha continuato a lavorare con passione e visione strategica per garantire il successo dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha espresso la volontà di proseguire sulle linee guida tracciate da Alessandra Balocco, assicurando continuità nella gestione aziendale. Il Consiglio è composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, che hanno ribadito il loro impegno nel portare avanti il lavoro dell’imprenditrice.

“La Società esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. I funerali avverranno in forma riservata”, conclude la nota ufficiale.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da istituzioni e personalità locali. Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha voluto ricordare pubblicamente l’imprenditrice con parole di stima: “Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Alessandra Balocco. Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e rinnovo i sentimenti di stima e di sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso il proprio dolore per la perdita: “La morte di Alessandra Balocco è una notizia tristissima per il nostro Piemonte. Perdiamo una donna di valore che ha saputo incarnare a pieno quella tradizione delle grandi famiglie imprenditoriali della nostra terra che sanno unire crescita, visione e attenzione per le proprie comunità.”

La comunità di Fossano e tutto il Piemonte si stringono attorno alla famiglia Balocco in questo momento di grande sofferenza. La scomparsa di Alessandra Balocco lascia un vuoto significativo non solo nell’ambito imprenditoriale, ma anche nel tessuto sociale ed economico del territorio. I funerali si terranno in forma privata, rispettando il desiderio della famiglia.