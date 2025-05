“È straziante sapere che non vedrò crescere mia figlia”: il racconto di un neopapà dopo la diagnosi

A soli 25 anni, Tanner Martin ha ricevuto una diagnosi devastante: un cancro al quarto stadio. Da allora, la sua vita e quella della sua famiglia sono state segnate da momenti difficili e da una lunga lotta contro la malattia. Nonostante le cure e la chemioterapia, le sue condizioni di salute sono peggiorate, e nel 2023 i medici hanno comunicato che la guarigione non sarebbe stata possibile, stimando un’aspettativa di vita tra i due e i cinque anni.





Nonostante tutto, Martin e sua moglie Shay Wright non hanno rinunciato al desiderio di diventare genitori. Dopo un lungo percorso di riflessione durato due anni, la coppia ha deciso di intraprendere la strada della procreazione medicalmente assistita (PMA), una scelta che ha rappresentato per loro una speranza in mezzo alle difficoltà. “Non volevo che la malattia togliesse anche a me e mia moglie il desiderio di mettere al mondo una nuova vita”, ha raccontato Martin sui social.

Il percorso non è stato semplice. A causa dell’avanzamento della malattia, il concepimento naturale non era possibile, ma la coppia non si è arresa. “La cosa che più mi addolora è sapere con certezza che non vedrò crescere nostra figlia, ma è un rischio che voglio correre. Non voglio che la vita mi tolga anche la possibilità di diventare padre e a mia moglie quella di diventare madre”, ha spiegato l’uomo in un video condiviso su Instagram.

In un’intervista rilasciata al notiziario People, Shay Wright ha raccontato quanto sia stato difficile prendere questa decisione: “È un’attesa che viviamo in maniera diversa dagli altri. Quando stai per diventare genitore attendi con ansia il futuro; io lo temo molto, perché so che sarà senza Tanner”. Da quando Wright è rimasta incinta, la coppia ha vissuto ogni giorno come una corsa contro il tempo, sperando che Martin potesse conoscere la loro bambina prima che fosse troppo tardi.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Shay Wright ha annunciato con gioia la nascita della loro figlia, condividendo una foto in cui Martin, seduto accanto a lei sul letto d’ospedale, tiene tra le braccia la neonata. “Il suo papà ce l’ha fatta”, ha scritto sotto il post. “È stato un miracolo”, ha aggiunto, descrivendo l’emozione di quel giorno come un ultimo dono da parte della vita, che fino a quel momento era stata ingiusta con loro.

Nonostante la felicità per l’arrivo della bambina, Wright non nasconde il dolore che prova all’idea di perdere il marito. In un video pubblicato sui social, ha espresso il suo stato d’animo: “Ne abbiamo parlato tantissimo eppure non sono pronta. Lo vorrei qui con me per sempre, vorrei invecchiare al suo fianco, vorrei che avesse la possibilità di conoscere il carattere di sua figlia”. La coppia sta affrontando questo difficile momento con il supporto della terapia psicologica, cercando di prepararsi al futuro.

La storia di Tanner Martin e Shay Wright è un esempio di coraggio e determinazione. Nonostante le avversità, hanno scelto di lottare per il loro sogno di avere una famiglia. Per quanto il tempo insieme possa essere limitato, hanno deciso di viverlo intensamente, lasciando un’eredità d’amore alla loro bambina.

