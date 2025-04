Ecco come è strutturata la tomba di Papa Francesco e cosa contiene: un loculo in marmo adornato dalla scritta “Franciscus”.

Papa Francesco ha scelto una tomba sobria per la sua sepoltura, che sarà situata nella basilica papale di Santa Maria Maggiore all’Esquilino, a partire dal 26 aprile 2025, dopo i funerali e il corteo funebre. La decisione di mantenere un funerale semplice riflette le disposizioni contenute nel suo testamento, in cui ha richiesto una cerimonia meno elaborata rispetto a quelle tradizionalmente riservate ai Papi. La tomba è realizzata in marmo di Liguria, priva di decorazioni superflue, e presenta solo la scritta “Franciscus” e la riproduzione della sua croce pettorale.





La sepoltura di Bergoglio avverrà in un loculo situato nella navata laterale della basilica, accessibile entrando dal portone principale sulla sinistra, in prossimità dell’altare di San Francesco. Questa posizione è significativa, poiché la basilica è dedicata a Maria Santissima, madre di Dio, ed è considerata il santuario mariano più antico dell’Occidente, un luogo di grande importanza per la tradizione cattolica. Durante il suo pontificato, Bergoglio ha visitato la Salus Populi Romani almeno un centinaio di volte, confidando a questa icona mariana le sue partenze e i suoi ritorni a Roma.

Nel suo testamento, Papa Francesco ha anche rivelato che un benefattore anonimo ha coperto le spese relative alla sua sepoltura, un gesto che sottolinea la sua umiltà e il legame con la comunità.

La salma di Papa Francesco sarà collocata in una bara semplice, realizzata in legno chiaro. Indosserà la casula, una veste liturgica rossa, e avrà sul capo la mitra bianca. Tra le mani, il Papa terrà un rosario, simbolo della sua fede e della sua vita dedicata al servizio spirituale. Le immagini di Bergoglio all’interno della bara, diffuse attraverso i media e i social network, hanno fatto il giro del mondo, documentando i momenti significativi della sua morte avvenuta a Casa Santa Marta, il rito della translazione e la camera ardente aperta ai fedeli nella basilica di San Pietro.

La tomba di Papa Francesco sarà situata a sinistra della navata centrale della basilica di Santa Maria Maggiore, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Il loculo, realizzato in marmo ligure chiaro, è privo di orpelli e presenta verticalmente la riproduzione della croce pettorale di Bergoglio, accompagnata dalla scritta “Franciscus” alla base. Nella Cappella Paolina, già riposano altri due Papi, San Pio V e Paolo V Borghese, rendendo questo luogo ancora più significativo.

Il legame tra Papa Francesco e la basilica di Santa Maria Maggiore è profondo. Questo santuario, dedicato a Maria, è stato un punto di riferimento spirituale per il Papa, che ha sempre dimostrato una particolare devozione verso la Vergine. La basilica è un luogo di “miracolo” e reliquia, dove la tradizione cattolica celebra eventi straordinari legati alla figura di Maria.