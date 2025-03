“Ecco perché mi eliminano in finale”. Grande Fratello, Chiara si è confidata con gli amici nella Casa.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, prevista per il 31 marzo, Chiara Cainelli ha rotto il silenzio e condiviso con Lorenzo e Zeudi le sue riflessioni su come andrà a finire il televoto contro Mariavittoria. Secondo Chiara, sarà proprio la sua avversaria ad accedere alla finale, mentre lei resterà esclusa. Le sue parole, cariche di delusione, hanno acceso un acceso dibattito tra il pubblico del reality show di Canale 5.





Durante la conversazione, Chiara ha espresso chiaramente la sua opinione, spiegando perché ritiene di non avere possibilità di superare lo scontro diretto con Mariavittoria. “Non credo che sarò la finalista perché, come diceva Iago, la meritocrazia non esiste”, ha dichiarato davanti alle telecamere. Una frase che non è passata inosservata, soprattutto sui social, dove molti utenti hanno commentato in modo critico le sue parole.

Alcuni spettatori su X, ex Twitter, hanno infatti sottolineato come il percorso di Chiara nella Casa non sia stato particolarmente brillante. “Certo che la meritocrazia non esiste, altrimenti Chiara non sarebbe ancora lì”, ha scritto un utente, evidenziando come, secondo una parte del pubblico, la sua permanenza nel programma non sia stata meritata. Altri, invece, hanno difeso la concorrente, sostenendo che il suo atteggiamento sincero e diretto meriterebbe un riconoscimento.

Nel corso della chiacchierata, Chiara ha anche fatto riferimento a un ex concorrente del reality, Iago, citandolo come esempio per supportare la sua teoria sulla mancanza di meritocrazia nelle dinamiche del programma. Tuttavia, questa riflessione non sembra aver convinto né i suoi compagni di gioco né il pubblico, che si è diviso tra chi la sostiene e chi invece ritiene che la sua esclusione dalla finale sia giustificata.

Resta ora da vedere se le previsioni di Chiara si avvereranno o se, al contrario, sarà lei a prevalere su Mariavittoria nel televoto. L’esito sarà svelato durante l’ultima puntata, quando il pubblico deciderà chi tra le due concorrenti merita di unirsi ai finalisti già confermati: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes.