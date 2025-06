Eddie Murphy e Mel B: la loro figlia Angel, oggi diciottenne, vive come uomo transgender

Nel 2006, la relazione travolgente tra Eddie Murphy e la Spice Girl Mel B portò alla nascita della loro figlia, Angel Brown. Oggi Angel ha 18 anni e ha fatto coming out come uomo transgender, segnando così un traguardo importante e personale nella sua vita.





Angel, nato nel 2007, ha dovuto affrontare alcune difficoltà sin da piccolo, soprattutto quando Murphy inizialmente negò la paternità, causando anni di allontanamento. Tuttavia, col tempo, i rapporti tra i genitori si sono ricuciti e recentemente Angel ha aggiornato la sua biografia su Instagram, indicando i pronomi maschili (he/him).

Secondo fonti vicine alla famiglia, sia Eddie che Mel hanno accolto pienamente la decisione di Angel. “Non c’è stato alcun grande annuncio—Angel voleva semplicemente che le persone lo sapessero,” ha rivelato un familiare al Daily Mail.

Mel B, oggi cinquantenne, ha celebrato il diciottesimo compleanno di Angel su Instagram con un messaggio sentito, esprimendo tutto il suo orgoglio per la crescita e l’identità del figlio. Ha elogiato Angel per la sua gentilezza, il talento e la passione—soprattutto per l’arte e la cultura giapponese.

Eddie Murphy, padre di dieci figli, ha dimostrato il suo sostegno ad Angel e mantiene un solido rapporto di co-genitorialità con Mel. Di recente, Mel ha dichiarato a US Weekly che Angel ed Eddie amano trascorrere del tempo insieme e viaggiare, sottolineando il ruolo di padre presente e impegnato di Murphy.

Il coming out di Angel segue un percorso simile a quello di Airyn, la figlia di Robert De Niro, che recentemente ha fatto coming out come persona transgender. Entrambe le storie sottolineano l’importanza del supporto e dell’accettazione all’interno del percorso familiare.

Mentre Angel si affaccia all’età adulta, l’amore e l’incoraggiamento ricevuti da entrambi i genitori rappresentano un esempio potente di unità e autenticità nell’affrontare le transizioni della vita.