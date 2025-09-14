Eh, figurati che scena ad Affari Tuoi: Thanat se ne esce con un gesto parecchio ambiguo, proprio in diretta. E Stefano De Martino?





Sabato 13 settembre? Roba da segnare sul calendario, perché per Stefano De Martino e Thanat Pagliani è stata una serata bella movimentata. All’inizio sembra tutto ok, normale routine da studio tv… Poi, bum: prima un mini incidente, poi una gaffe bella grossa. Va beh, facciamo ordine.





Il bello succede quando tocca presentare l’oggetto tipico dell’Abruzzo—anzi, le vere star erano le gemelle di Avezzano, Giorgia e Chiara, ma la scena se la prende tutta sto vattacicirchie (no, non sto inventando, giuro), uno strumento musicale abruzzese che suoni a percussione.

Come fa sempre, Thanat entra con l’”oggetto tipico”. Si avvicina a De Martino, pronto a mostrare quanto sia figo ‘sto strumento, ma nell’entusiasmo sbatte i denti contro il microfono. CLANG. Risata generale. De Martino se la ride, ignaro di quello che viene dopo—perché la figuraccia vera deve ancora arrivare, eh.

Riassestato dalla botta, Thanat ascolta le dritte su come si suona il vattacicirchie. De Martino spiega che, strofinando un panno umido su una canna di bambù, il suono dovrebbe essere “particolare”, praticamente qualcosa che ricorda certi rumori… fisiologici. Non sto scherzando.

Thanat prende sul serio la cosa, sfodera il panno e si mette a strofinare. Ma… lo fa con troppa convinzione. Il gesto sembra diventare un po’ equivoco, roba che ha imbarazzato pure il conduttore. De Martino interviene al volo, gli toglie lo strumento e prova a sdrammatizzare: “Ho detto fisiologico e sei partito… eh però dai, non siamo ancora così disperati in tv! Vi giuro che non siamo caduti così in basso.” Poi suona lui il maledetto vattacicirchie e—tadà—ne esce fuori sto famoso rumore che aspettavano tutti. E si gira verso Thanat con un sorriso furbetto: “Succede eh? Capitano a tutti ste cose.”

Che serata, raga. Viva la tv in diretta, dove può davvero scapparci di tutto.



