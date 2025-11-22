Eleonora Giorgi e il suo toccante gesto per il nipotino: “Un dono per ogni Natale fino ai 18 anni”





La scomparsa di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo amore per il nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, continua a vivere attraverso un ultimo gesto pensato con grande affetto. Prima di morire, l’attrice ha preparato quindici lettere e altrettanti regali di Natale, destinati ad accompagnare Gabriele fino al compimento dei suoi diciotto anni. Questo atto d’amore ha suscitato emozione e riflessioni, richiamando alla mente storie simili, come quella di Elisa Girotto, una madre che, prima di perdere la battaglia contro un cancro al seno, aveva lasciato diciotto doni per la sua neonata.





A rivelare il gesto di Eleonora Giorgi è stata la nuora Clizia Incorvaia, ospite del programma “Storie al bivio”, condotto da Monica Setta. Durante la trasmissione, in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai2, Incorvaia ha condiviso la commovente iniziativa della suocera, sottolineando il legame speciale che univa la nonna al nipote. “Prima di morire ha preparato per mio figlio 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l’albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni”, ha dichiarato Clizia, evidenziando quanto fosse forte l’amore tra Eleonora e Gabriele. Il piccolo, infatti, non dimentica mai di inviare baci alla nonna guardando il cielo, un gesto che dimostra la continuità del loro legame.

Eleonora Giorgi è venuta a mancare nel marzo del 2025 all’età di 71 anni, a causa di un tumore al pancreas. Durante i suoi ultimi momenti, era circondata dalle persone a lei più care, inclusi Clizia Incorvaia e Gabriele. Incorvaia ha raccontato che, poco prima della morte, ha scelto di uscire dalla stanza per consentire ai figli di Eleonora, Andrea e Paolo, di stringere le mani della madre nel momento dell’addio. “L’ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l’intimità dei figli in un momento così delicato”, ha spiegato Clizia, rivelando l’attenzione e il rispetto che ha voluto mantenere in quel frangente.

Il gesto di Eleonora di lasciare regali e lettere per Gabriele è un esempio straordinario di come l’amore possa trascendere anche la morte. La decisione di accompagnare il nipote con doni e parole scritte dimostra la sua volontà di rimanere presente nella vita del bambino, anche dopo la sua scomparsa. Ogni Natale, Gabriele potrà scoprire un nuovo pacchetto e una lettera, un modo per sentirsi vicino alla nonna e per ricevere il suo affetto in modo tangibile.

Questo atto d’amore non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta anche un’importante eredità emotiva per Gabriele, che crescerà con la consapevolezza dell’amore incondizionato della nonna. La storia di Eleonora Giorgi e il suo legame con il nipote si uniscono a quelle di altre madri e nonne che, di fronte alla malattia e alla morte, hanno cercato di lasciare un segno duraturo nei cuori dei propri cari.

La vicenda di Eleonora non è solo una testimonianza della sua vita e della sua carriera, ma anche un esempio di come la famiglia e l’amore possano affrontare le sfide più difficili. Le lettere e i regali che ha preparato per Gabriele diventeranno un patrimonio affettivo che il bambino porterà con sé, contribuendo a costruire la sua identità e il suo legame con le radici familiari.

In un mondo dove la vita può essere incerta e fugace, il gesto di Eleonora Giorgi rimane un faro di speranza e amore, un messaggio che invita a valorizzare ogni momento e a mantenere vivo il ricordo di chi ci ha amato. La sua storia, ora condivisa pubblicamente, continuerà a ispirare e a emozionare, portando un messaggio di affetto e continuità che va oltre la vita stessa.



