Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla: “Meloni, portate gli aiuti o moriranno”





Nelle ultime ore, l’attenzione internazionale si è concentrata su quanto sta avvenendo a poche miglia dalla costa di Gaza, dove la marina israeliana ha intercettato e abbordato diverse imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa umanitaria volta a portare aiuti alla popolazione palestinese. Alcuni membri degli equipaggi sono stati arrestati, generando preoccupazione e tensione tra i sostenitori della missione.





Tra coloro che hanno espresso solidarietà e preoccupazione c’è la cantante italiana Elisa, che nelle ultime settimane ha intensificato il suo impegno a favore della causa palestinese. Nella notte, l’artista ha condiviso un video sul suo profilo social, visibilmente commossa e in lacrime, rivolgendosi direttamente al governo italiano e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel video, vicino al pianoforte e con la voce spezzata dall’emozione, Elisa ha dichiarato: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti. In poche ore, portateli voi gli aiuti. Perché stanno morendo.”

L’appello di Elisa arriva in un momento di grande tensione per la missione umanitaria, che aveva l’obiettivo di sfidare il blocco imposto su Gaza e consegnare beni di prima necessità alla popolazione locale. La Global Sumud Flotilla è stata descritta dalla cantante come un’iniziativa pacifica e fondamentale per mantenere alta l’attenzione mediatica sulla situazione nella regione, dove le condizioni umanitarie continuano a peggiorare. Già ad agosto, Elisa aveva condiviso un post sui suoi canali social, elogiando il coraggio dei partecipanti alla missione e sottolineando l’importanza di sostenere il loro lavoro. “Dobbiamo supportarli, dobbiamo cercare di dar loro attenzione mediatica e non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l’attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all’umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa,” aveva scritto.

Negli ultimi giorni, Elisa ha partecipato anche a una manifestazione nazionale a Trieste contro la guerra a Gaza, ribadendo il suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria in corso. Intervistata dai giornalisti del TG1 durante la protesta, ha dichiarato: “È un dovere, non si può accettare un genocidio. Non è umanamente possibile, non è possibile l’indifferenza.” Queste parole riflettono il sentimento di urgenza che la cantante ha cercato di trasmettere attraverso i suoi interventi pubblici.

La situazione della Global Sumud Flotilla e il blocco imposto dalla marina israeliana hanno suscitato reazioni anche in ambito politico e sociale. L’appello diretto di Elisa a Giorgia Meloni evidenzia la richiesta di un intervento concreto da parte del governo italiano per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione palestinese. Nonostante le difficoltà incontrate dalla missione, la cantante continua a utilizzare la sua visibilità per portare l’attenzione su una crisi che rischia di essere dimenticata.

La Global Sumud Flotilla rappresenta un tentativo di superare le barriere politiche e militari che ostacolano l’accesso agli aiuti umanitari in Gaza, una regione che da anni affronta una situazione di emergenza costante. Il blocco delle imbarcazioni da parte delle autorità israeliane ha sollevato interrogativi sulla possibilità di garantire il rispetto dei diritti umani e delle leggi internazionali in contesti di conflitto.

Il coinvolgimento diretto di personalità pubbliche come Elisa mostra come il mondo dell’arte e dello spettacolo possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza globale. Attraverso i suoi post sui social media, le partecipazioni alle manifestazioni e le dichiarazioni pubbliche, la cantante ha cercato di mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria in Gaza, sottolineando l’importanza di agire rapidamente per salvare vite umane.



