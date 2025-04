Elisa Isoardi vittima di un furto sul set di Linea Verde: “Hanno spaccato il finestrino e portato via tutto”

Durante le riprese di “Linea Verde” a Livorno, un imprevisto ha colpito la troupe del programma televisivo. Elisa Isoardi e Monica Caradonna, conduttrici della trasmissione, sono state vittime di un furto mentre si trovavano presso la Terrazza Mascagni. I ladri hanno infranto il finestrino del van utilizzato dalla troupe per rubare oggetti personali delle conduttrici.





L’episodio è stato raccontato dalle stesse protagoniste sui social media. Elisa Isoardi, con in mano la denuncia presentata alla polizia, ha descritto l’accaduto: “Qui alla questura di Livorno, ringrazio la polizia perché sono stati efficienti. Ci hanno rubato tutto, hanno rotto il finestrino del van”. Ha poi aggiunto che tra gli oggetti sottratti vi erano la sua borsa, il telefono e il portafogli, inclusi documenti e carte di credito. Nonostante il danno subito, la conduttrice ha cercato di mantenere un tono leggero, commentando: “Ora torno a Roma, c’è mio nipote che mi porta. Un bel danno, ma c’è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza”.

L’incidente non è stato l’unico cambiamento per il programma. A causa dei funerali di Papa Francesco, la puntata di “Linea Verde” prevista per sabato 26 aprile non sarà trasmessa. In una comunicazione tramite le stories di Instagram del programma, le conduttrici hanno informato il pubblico: “Questo sabato non andremo in onda, ma potete continuare a seguirci sui canali social, vi diamo appuntamento al prossimo sabato”. La trasmissione, che esplora le eccellenze dell’agricoltura italiana, cederà il posto alla diretta dei funerali del Pontefice, scomparso il 21 aprile. La copertura dell’evento inizierà alle 8:30 su Rai 1, a cura del Tg1, con la cerimonia prevista per le 10 in Piazza San Pietro.

Questo episodio di furto ha suscitato una vasta eco mediatica, mettendo in evidenza le difficoltà che possono sorgere anche durante attività lavorative apparentemente tranquille come le riprese di un programma televisivo. Nonostante l’inconveniente, le conduttrici hanno mostrato una notevole resilienza, mantenendo il loro impegno nei confronti del pubblico e dei progetti futuri del programma.

La città di Livorno, nota per la sua bellezza e attrattiva turistica, è stata teatro di questo spiacevole evento, che ha evidenziato la necessità di maggiore sicurezza, anche in contesti apparentemente sicuri. Le autorità locali, informate immediatamente dell’accaduto, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, sottolineando l’importanza di una risposta rapida ed efficiente in situazioni di emergenza.

Nel frattempo, il team di “Linea Verde” continua a lavorare per offrire contenuti di qualità, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla protezione del personale coinvolto nelle riprese. La dedizione delle conduttrici e della troupe rimane invariata, con l’obiettivo di tornare presto sul piccolo schermo per raccontare le storie e le tradizioni del territorio italiano.

L’incidente ha anche aperto una riflessione sulla vulnerabilità dei professionisti del settore televisivo, spesso esposti a rischi durante le trasferte e le riprese in esterna. Le misure di sicurezza adottate in futuro potranno beneficiare di questa esperienza, migliorando la protezione delle persone e delle attrezzature coinvolte.