Elisabetta Canalis rientra in Italia per gli incendi a Los Angeles: “Il mio cuore è sempre lì, provo ansia”

Elisabetta Canalis è stata scioccata dagli incendi che recentemente hanno colpito l’area di Los Angeles, esprimendo rabbia e disperazione sul suo account Instagram. La nota showgirl, che ha vissuto a Los Angeles per molti anni, si è espressa contro la situazione attuale: “È come se stessimo vivendo nel deserto del silenzio e del fumo, con la tristezza e la disperazione appese nell’aria”.





Canalis poi ha attaccato pesantemente il sindaco Karen Bass e il governatore della California Gavin Newson, che, secondo lei, si portano una colpa gravissima per la gestione di uno dei maggiori disastri della storia dell’area. Gli incendi hanno ripulito aree intere, portando numerosi residenti famosi come lei a lasciare le loro case.

Elisabetta Canalis, attualmente in Italia, si è espressa con simpatia verso le persone colpite al tempo stesso criticando le autorità locali: “Nei nostri posti a fuoco, i pompieri non hanno abbastanza acqua in camera di compensazione, circa un mese fa il Rescue Department’s budget è stato ridimensionato di circa 20 milioni di dollari. Gavin Newson e Karen Bass hanno dovuto essere riconosciuti come responsabili delle azioni contro l’umanità.

Inoltre, nonostante si trovi in un posto totalmente separato dall’incidente, Elisabetta Canalis ha palesato il forte legame che la lega alla città californiana. La modella vive alla periferia della città con la figlia Skyler Eva, nata dal suo ex-marito, il chirurgo Brian Perri, e ha pubblicato una storia su Instagram insieme a quest’ultima, enfatizzando l’enorme difficoltà di essere in Italia in questo momento.

Le immagini della città distrutta e di centinaia di animali salvati da vigili del fuoco spaventati ora le causano crisi d’ansia, dichiara: “Apro e chiudo le news ma precipito quando vedo animali salvati e case alle quali guidavo fino a ieri, bruciati. Sembra strano, ma per me è doloroso, ora stesso sto in ansia anche perché sono lontana dai miei cuccioli. “ so che mia figlia è al sicuro a casa nostra, che il mio ragazzo ha già fatto le valigie e sta aspettando di vedere come evolve la situazione ma io sono qui e la cosa peggiore in questo momento è stare via”, concluse.

Canalis ha anche pesantemente criticato le azioni del governo locale; l’artista sostiene che un mese prima del disastro hanno tagliato 20 milioni di dollari dal finanziamento dei pompieri e che non hanno i mezzi per combattere incendi di questa portata: “devono pagare”, dice senza mezzi termini. La dichiarazione di Elisabetta Canalis ha scatenato un’ondata di rabbia online, diventando il principale tema di discussione nei social network e nei media. Inoltre, molti utenti hanno sostenuto la posizione dell’artista, scrivendo che la tragedia in California una volta ancora mette in luce la completa impreparazione delle autorità locali a prevenire e rispondere alle calamità naturali.

Rose sulle accuse della Canalis

Le parole della Canalis hanno generato reazioni contrastanti sui social media. Da un lato, i sostenitori del suo appello sottolineano che gli incendi sono un fenomeno comune e che i californiani stanno diventando sempre più frequenti e distruttivi, colpevoli del cambiamento climatico e di una cattiva gestione del territorio. Da parte sua, tuttavia, i critici l’hanno ripresa, insistendo sul fatto che la responsabilità degli incendi è un problema complesso che non può essere ridotto solo a decisioni politiche. Tutti eventi ambientali

Gli incendi di Los Angeles hanno portato alla luce un tema più ampio e vecchio quanto la California stessa: la calamità naturale come questo non è affatto rara. Nel corso degli anni, la California è stata testimone di innumerevoli fuochi che infiascano nelle condizioni climatiche estreme e in una gestione del territorio contingente. Le parole della Canalis rientrano quindi in una discussione più ampia sulla politica e la necessità di finanziare misure di prevenzione contro gli incendi.

Un espatrio italiano con molti pensieri bui

Mentre viene in Italia per affari personali ed economici, la Canalis guarda con trepidazione e inquietudine la situazione di Los Angeles. Su Instagram, la showgirl tornata anche in questo post ha espresso solidarietà alle famiglie colpite, riprendendo storie di tifo e saluto tra gli animali salvati.

Anche se distante fisicamente, l’ex velina continua ad avere il cuore a Los Angeles, ma è stata la sua vita e ora la sua famiglia si sta affannando in mezzo al turbiamo delle fiamme. Ora resta da capire se il suo discorso contro le autorità locali in materia di gestione del fuoco darà inizio a una discussione più ampia sulle misure da adottare per contrastare altre raramente reazioni.