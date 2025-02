Elodie evita Elisa ad Amici 24, poi si scusa nei camerini: “Non volevo sembrare scortese”

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, si è svolta una puntata speciale del programma pomeridiano Amici 24, in cui sono intervenuti tutti gli ex allievi che hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, conclusasi il 15 febbraio. Tra i partecipanti c’era anche Elodie, che ha eseguito il brano “Dimenticarsi alle sette” davanti a un pubblico entusiasta. Durante l’episodio, Elodie ha avuto un breve incontro con Elisa, sua ex compagna di avventura ad Amici nel 2015, ma il saluto è avvenuto in modo piuttosto fugace.





Questo gesto ha suscitato alcune critiche tra i telespettatori su X, i quali hanno interpretato il comportamento di Elodie come poco cortese. Tuttavia, un video pubblicato su WittyTv ha fornito ulteriori dettagli sul loro incontro, chiarendo la situazione. Nel filmato, le due cantanti hanno parlato del loro rapporto e delle circostanze che hanno portato al saluto veloce.

In un’intervista successiva alla puntata, Elodie ha condiviso le sue emozioni riguardo al ritorno nello studio di Amici. Ha dichiarato: “L’emozione di tornare a casa, un po’ di spavento, vorrei dare sempre qualcosa in più al pubblico. Tanta roba”. Questo riflette il suo attaccamento al programma che l’ha lanciata nel panorama musicale italiano.

Riguardo al saluto a Elisa, Elodie ha spiegato: “Ci eravamo già viste, ogni volta che la vedo mi spacca il cuore. Non so se sono sembrata maleducata ma l’avevo già vista, perciò l’ho baciata da lontano”. Elisa, rispondendo, ha confermato che si erano già incontrate in precedenza: “Ci eravamo già viste prima, baciate prima. Per noi c’eravamo già viste ma la gente non lo sapeva”. Questo scambio ha contribuito a dissipare le polemiche, mostrando che tra le due artiste c’è un legame di rispetto e affetto.

In aggiunta alla sua esibizione, Elodie ha colto l’occasione per annunciare il suo ritorno al cinema. A partire dal 13 marzo, sarà protagonista nel film “Gioco pericoloso” di Lucio Pellegrini, interpretando il ruolo di Giada, una ballerina professionista coinvolta in una complessa relazione con un personaggio di nome Carlo. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo personaggio, Peter, cambierà radicalmente le dinamiche tra i protagonisti.

Durante la puntata, Elodie ha commentato: “Sono sempre super emozionata qui, è sempre difficile ma meglio così”, evidenziando il suo entusiasmo per il ritorno nel programma che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale. La sua partecipazione non solo ha riportato alla mente i ricordi legati a Amici, ma ha anche sottolineato la sua continua evoluzione come artista.

L’episodio ha messo in luce non solo il talento di Elodie, ma anche il forte legame che esiste tra gli ex allievi del programma. Molti di loro, tra cui Elisa, hanno condiviso esperienze simili e continuano a sostenersi a vicenda nel loro percorso artistico. La presenza di ex allievi in eventi come questo rappresenta un’opportunità per riflettere sull’impatto che Amici ha avuto sulle loro vite e carriere.

La puntata di oggi ha avuto un forte richiamo emotivo, sia per i partecipanti che per il pubblico a casa. L’interazione tra Elodie e Elisa ha dimostrato che, nonostante le critiche, ci sono legami profondi che trascendono il tempo e le esperienze condivise. I fan hanno potuto vedere un lato più personale delle due artiste, che hanno condiviso momenti di vulnerabilità e comprensione reciproca.