Emma, 20 anni, trovata senza vita nel campus universitario di Parigi: mistero sulla causa del decesso

Una tragedia colpisce la comunità friulana: la giovane studentessa Emma Cadelli è stata trovata senza vita nel suo studentato a Parigi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause.





Emma Cadelli, una brillante studentessa di chimica originaria di Roveredo in Piano, è stata trovata senza vita nel suo alloggio a Parigi lo scorso fine settimana. La ventenne era iscritta all’università Paris-Saclay, uno degli atenei più prestigiosi d’Oltralpe, e la sua morte ha scosso la famiglia e la comunità friulana, dove era molto conosciuta.

La terribile scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i familiari di Emma, preoccupati per la sua mancata risposta a telefonate e messaggi, hanno chiesto al custode dello studentato di verificare le sue condizioni. Al suo arrivo, il custode ha trovato la porta della stanza chiusa a chiave dall’interno e, una volta aperta, Emma era ancora a letto, ma già priva di vita. I soccorsi sono stati inutili e il medico ha potuto solo dichiarare il decesso.

Le autorità francesi hanno avviato le indagini per cercare di comprendere cosa sia accaduto, e un’autopsia potrebbe essere disposta per determinare la causa esatta della morte. Al momento, non sono stati trovati segni di violenza sul corpo della giovane e si ipotizza che possa trattarsi di un decesso per cause naturali, nonostante la giovane età della studentessa.

Emma aveva compiuto una carriera scolastica eccellente, diplomandosi nel 2022 con l’International Baccalaureate Diploma Programme del Collegio Pio X di Pordenone, dove gli studenti avevano ottenuto risultati superiori alla media internazionale. Questo talento l’aveva portata a Parigi per inseguire i suoi sogni. Il rettore della scuola ha dichiarato che Emma era una studentessa brillante e che la sua morte ha lasciato un grande vuoto.

L’ambasciata italiana a Parigi sta seguendo il caso e si mantiene in contatto con le autorità francesi. I genitori di Emma sono arrivati in Francia per fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo, la notizia della morte di Emma ha colpito profondamente la comunità di Roveredo in Piano, dove la famiglia è molto conosciuta e rispettata.