Emma Bonino trasportata in ospedale a Roma: è in terapia intensiva dopo un codice rosso





Emma Bonino è stata ricoverata domenica sera in terapia intensiva presso l’ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore. La notizia è stata confermata da fonti vicine a +Europa, che hanno riferito che la situazione della 77enne esponente radicale è attualmente sotto controllo. Bonino è vigile e si attende un bollettino medico che sarà diramato nella mattinata di domani.





L’ex ministra degli Esteri ha una storia medica complessa, avendo affrontato una diagnosi di tumore al polmone sinistro nel 2015. Dopo anni di trattamenti, nel 2023 aveva annunciato di essere finalmente guarita da questa malattia. Tuttavia, nel mese di ottobre 2024, era stata nuovamente ricoverata sempre in terapia intensiva presso lo stesso ospedale per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni, aveva ricevuto una visita a sorpresa da Papa Francesco, un incontro che Bonino aveva voluto condividere sui social media con una foto che li ritraeva insieme, entrambi su sedie a rotelle, in un momento di intimità e amicizia.

La carriera politica di Emma Bonino è stata caratterizzata da un forte impegno nel campo dei diritti civili e delle libertà individuali. Nota per le sue posizioni radicali, ha combattuto per anni contro il tumore, affrontando la malattia con la stessa determinazione con cui ha sostenuto le sue battaglie politiche. Il tumore che l’ha colpita, un microcitoma polmonare, è una forma aggressiva di cancro ai polmoni diagnosticata nel 2015. Dopo otto anni di cure e trattamenti, nel 2023 ha potuto festeggiare la conclusione delle terapie, un traguardo che ha rappresentato una vittoria personale e simbolica.

Bonino è una delle donne italiane più riconosciute a livello internazionale, rispettata anche al di fuori dei confini nazionali per il suo attivismo. Le sue battaglie per l’aborto e la liberalizzazione delle droghe hanno segnato la sua carriera e l’hanno resa una figura di riferimento nel panorama politico italiano. Nonostante le sue posizioni spesso controverse, ha guadagnato il rispetto anche da parte di esponenti delle destre e dei conservatori, che hanno riconosciuto in lei una coerenza incrollabile.

La notizia del ricovero ha suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori e nell’opinione pubblica, considerando il suo passato recente di salute e il suo impegno costante per i diritti civili. Bonino ha sempre dimostrato una notevole resilienza, affrontando le avversità con coraggio e determinazione. La sua capacità di rimanere attiva nel dibattito pubblico, nonostante le sfide personali, è stata fonte di ispirazione per molti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione, i suoi sostenitori e amici continuano a manifestare il proprio affetto e supporto. La figura di Emma Bonino rappresenta un simbolo di lotta e perseveranza, e la sua storia personale si intreccia con la sua carriera politica, rendendola una delle protagoniste più significative della scena italiana.



