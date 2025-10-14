Enrica Bonaccorti: “Mi hanno accusata di non aver ricordato Pippo Baudo, ma stavo lottando contro un tumore al pancreas”





Lo scorso mese, Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, ha scelto di rendere pubblica la sua battaglia contro una grave malattia: un tumore al pancreas. Nei primi tempi, ha affrontato la situazione in silenzio, preferendo non parlarne nemmeno con le persone a lei più vicine. Tuttavia, in seguito, ha deciso di aprirsi e raccontare la sua esperienza, ricevendo un’ondata di affetto e vicinanza da parte di amici, colleghi e pubblico.





Attraverso un post su Instagram, Enrica Bonaccorti ha voluto ringraziare chiunque le abbia dimostrato solidarietà in questo momento difficile. La conduttrice ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalla quantità di messaggi e gesti di sostegno ricevuti, che le stanno dando una grande forza per affrontare la malattia. Ha scritto: “Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”. Queste parole sottolineano quanto sia stato importante per lei rompere il silenzio e accettare l’affetto delle persone che le sono vicine.

Nei mesi precedenti, il suo atteggiamento riservato era stato frainteso da molti. Alcuni amici avevano interpretato il suo silenzio come una forma di rabbia o distacco, mentre parte del pubblico aveva avanzato critiche infondate. Tra queste, l’accusa di non aver partecipato al ricordo del collega Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. In realtà, Enrica Bonaccorti aveva omaggiato il conduttore sui social e in un collegamento televisivo, pur non prendendo parte ai funerali. A tal proposito, ha chiarito: “Il pubblico mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza… E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti”.

Ora che ha deciso di condividere apertamente la sua situazione, la conduttrice si è resa conto di quanto affetto e solidarietà ci siano intorno a lei. Ha anche scoperto che molte persone stanno affrontando o hanno già affrontato percorsi simili al suo. Questo le ha dato ulteriore forza e speranza per continuare a lottare. Nel suo messaggio sui social, ha scritto: “Mi ha dato forza e speranza”.

Enrica Bonaccorti, che oggi ha 75 anni, ha concluso il suo messaggio con parole di gratitudine e ottimismo: “Ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo. Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte”.

La decisione della conduttrice di parlare apertamente della sua malattia rappresenta un esempio di coraggio e autenticità. La sua storia sta sensibilizzando molte persone sull’importanza del sostegno reciproco e della condivisione nei momenti difficili.



