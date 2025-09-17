Enzo Iacchetti dopo la lite con Eyal Mizrahi: “È un provocatore, non ritiro nulla di ciò che ho detto”





Il video pubblicato da Enzo Iacchetti su Instagram poco dopo il suo acceso confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, non lascia spazio a interpretazioni. L’attore, noto per il suo ruolo di conduttore a Striscia la notizia, ha espresso un giudizio severo nei confronti di Mizrahi dopo il dibattito avvenuto durante il programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. In questo video, Iacchetti ha dichiarato: “Avevo davanti un essere impossibile, un provocatore bugiardo e ignorante. Se dovessi tornare a È sempre Cartabianca anche stasera, ripeterei tutte le parole che ho usato, dalla prima all’ultima.” La didascalia del post ribadisce con fermezza il suo sostegno alla causa palestinese, con l’affermazione: “Palestina libera.”





L’intervento di Mizrahi a È sempre Cartabianca mirava a influenzare la narrazione riguardante il conflitto israelo-palestinese, sostenendo la posizione del governo di Israele. Tuttavia, si è trovato di fronte alla ferma opposizione di Iacchetti, che ha contestato con vigore ogni tentativo di distorsione dei fatti. Durante il dibattito, il conduttore ha alzato i toni, evidenziando la sua vicinanza alle vittime innocenti di Gaza, e ha risposto punto per punto alle affermazioni di Mizrahi. Quest’ultimo, in reazione, ha etichettato Iacchetti come “fascista”, un’accusa che ha suscitato l’indignazione dell’attore, il quale ha minacciato di aggredire fisicamente Mizrahi.

Iacchetti ha infranto un silenzio mediatico che ha caratterizzato la copertura del conflitto in Gaza, portando un messaggio forte e chiaro in un programma di prima serata su una rete generalista. La sua analisi approfondita e il coraggio dimostrato nel difendere la sua posizione hanno avuto un impatto significativo, costringendo il pubblico e i media a confrontarsi con la situazione attuale in Palestina. La veemenza con cui ha esposto le sue opinioni ha rappresentato un momento cruciale, in quanto ha obbligato i telespettatori a partecipare attivamente al dibattito, rompendo il muro di silenzio che circonda il conflitto.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei media nel trattare temi delicati come quello della violenza e delle ingiustizie subite dai palestinesi. Iacchetti, grazie alla sua notorietà e alla piattaforma televisiva, ha svolto un ruolo importante nel portare alla luce le difficoltà e le sofferenze di chi vive in Gaza. La sua posizione è stata accolta positivamente da molti, che hanno visto nel suo intervento un atto di coraggio e un passo verso una maggiore consapevolezza.

Il dibattito ha anche messo in evidenza le tensioni esistenti tra le diverse narrazioni riguardanti il conflitto. Mentre Mizrahi cercava di presentare una visione favorevole a Israele, Iacchetti ha sottolineato l’importanza di riconoscere la sofferenza dei palestinesi e le conseguenze delle azioni militari. Questo scontro di opinioni ha reso evidente la polarizzazione del discorso pubblico su questo tema, evidenziando la necessità di un dialogo più aperto e onesto.

La reazione di Iacchetti e il suo rifiuto di accettare le etichette imposte da Mizrahi hanno attirato l’attenzione su un argomento che spesso viene trascurato nei media mainstream. La sua volontà di affrontare la questione con determinazione ha portato a una discussione più ampia sulla responsabilità dei media e degli individui nel trattare questioni di giustizia sociale e diritti umani.

