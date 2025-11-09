Enzo Iacchetti: “Il mio grande amore con Maddalena Corvaglia, non credevo potesse scegliere me”





Enzo Iacchetti, noto conduttore di Striscia La Notizia, ha recentemente rievocato la sua intensa storia d’amore con Maddalena Corvaglia, che ha suscitato grande attenzione nel panorama dello spettacolo italiano. La loro relazione, iniziata nel 2002 quando lui aveva 50 anni e lei solo 21, è durata fino al 2007. Iacchetti ha descritto quell’amore come “lo stupore” e una “grande storia d’amore”, ripercorrendo con nostalgia le emozioni che hanno caratterizzato quegli anni.





In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Iacchetti ha parlato della sua vita sentimentale, chiarendo di non aver chiuso definitivamente la porta all’amore. “Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro”, ha dichiarato, evidenziando un attuale senso di pace interiore. Ha aggiunto che, ora, non è più in cerca di relazioni con donne più giovani: “A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido”. Oggi, Iacchetti non crede più che una donna si possa innamorare di lui solo per la sua personalità o il suo fascino, pensando piuttosto che “potrebbe volere la mia reversibilità”.

Enzo Iacchetti ha anche riflettuto sul suo passato e sulle relazioni che ha avuto. Ha confessato di aver sofferto molto quando le sue storie d’amore giungevano al termine, sentendosi in colpa anche se erano le sue partner a lasciarlo. Questo, secondo lui, potrebbe essere dovuto al fatto che le sue ex erano più giovani e lui si sentiva geloso. Nonostante ciò, oggi mantiene rapporti cordiali con tutte le sue ex: “Mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio”, ha affermato.

Quando gli è stata posta una domanda diretta su Maddalena Corvaglia, Iacchetti ha espresso un affetto particolare, dicendo: “Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore”. Queste parole evidenziano il profondo rispetto e l’ammirazione che Iacchetti nutre per Corvaglia, nonostante il tempo trascorso dalla loro separazione.

La storia d’amore tra Iacchetti e Corvaglia è stata una delle più chiacchierate nel mondo dello spettacolo, non solo per la differenza di età, ma anche per la notorietà dei due protagonisti. Iacchetti, con la sua carriera consolidata in televisione, e Corvaglia, ex velina e personaggio pubblico, hanno catturato l’attenzione dei media e del pubblico, rendendo la loro relazione oggetto di discussione e curiosità.

Oggi, Enzo Iacchetti sembra aver trovato un equilibrio nella sua vita personale, accettando il passato e godendo delle amicizie che ha costruito nel tempo. La sua capacità di mantenere rapporti sani con le sue ex partner è un segno della sua maturità e della sua crescita personale. La riflessione sul suo passato amoroso non è solo un modo per rivivere ricordi, ma anche un’opportunità per condividere esperienze e insegnamenti con le nuove generazioni.



