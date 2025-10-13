Enzo Iachetti replica alle critiche: “Mi accusate anche di questo?”, e intanto promuove il suo nuovo libro





Enzo Iacchetti sarà l’ospite della prossima puntata di Tintoria, dove si presenterà in una veste più intima e personale rispetto a quella a cui il pubblico è abituato. Il suo intervento nel “podcast più rilassato d’Italia” promette di essere un mix di aneddoti e racconti che rievocano un’Italia ormai scomparsa. Iacchetti ha toccato vari aspetti della sua carriera artistica e della sua vita personale, spaziando dal suo rapporto con Maurizio Costanzo al legame duraturo con Ezio Greggio, fino ai ricordi delle serate al Derby di Milano.





Durante l’intervista, Iacchetti ha affrontato anche temi di attualità, esprimendo posizioni chiare sulla situazione in Gaza. Ha dichiarato: «Non bisogna cercare un contraddittorio davanti a una situazione grave in cui c’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno. Non deve esserci una persona in un programma televisivo che dice che questo non è vero». Secondo lui, la questione palestinese è di vitale importanza e ha affermato: «La Palestina è un territorio occupato da sempre, si sta estinguendo un popolo e poi vengo accusato io di essere antisemita?».

Iacchetti ha proseguito il suo discorso ricordando il suo attivismo degli anni Settanta, quando manifestava contro il nazismo e la Shoah. Ha sottolineato che «Negli anni Settanta ho manifestato contro i nazisti che uccisero milioni di ebrei. Hitler li voleva estinguere, e la stessa cosa vuole fare Netanyahu con i palestinesi che da sempre hanno vissuto in Palestina». Queste affermazioni hanno suscitato un certo scalpore, evidenziando la sua volontà di affrontare senza remore temi delicati e controversi.

Oltre alle sue posizioni politiche, Iacchetti ha condiviso dettagli sulla sua carriera, parlando delle sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo e dei numerosi lavori che ha svolto per mantenere viva la sua passione per l’arte. Ha raccontato delle notti trascorse al Derby, un locale storico di Milano, dove ha iniziato a farsi notare. La vera svolta per lui è arrivata con la partecipazione al Maurizio Costanzo Show, un programma che ha contribuito a lanciare la sua carriera.

Durante la puntata, Iacchetti ha anche suonato la chitarra, esibendosi in alcune delle sue celebri “Canzoni Bonsai”, riportando così il pubblico indietro nel tempo e creando un’atmosfera nostalgica. La puntata numero 274 di Tintoria sarà disponibile online a partire dalle 12.30 di martedì 14 ottobre. Il podcast è accessibile su YouTube, sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio, tra cui Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast.

Con la sua partecipazione a Tintoria, Iacchetti non solo intratterrà il pubblico con il suo umorismo e le sue storie, ma offrirà anche una riflessione profonda su temi sociali e politici attuali. La sua capacità di unire intrattenimento e impegno civile lo rende una figura unica nel panorama artistico italiano.

La puntata si preannuncia ricca di spunti di riflessione e di momenti di grande intensità emotiva, dove Iacchetti metterà a nudo non solo la sua carriera, ma anche le sue convinzioni e i suoi valori. La sua voce, che si è sempre distinta per il coraggio di affrontare argomenti scottanti, continuerà a stimolare dibattiti e a far riflettere il pubblico su questioni di rilevanza sociale e culturale.



