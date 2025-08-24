Enzo Salvi annulla gli spettacoli in Calabria: “Mia madre è in fin di vita, non posso lasciarla”





Enzo Salvi, il comico romano che tutti conosciamo per le sue battute fulminanti, ha dovuto mollare tutto e cancellare gli spettacoli previsti in Calabria. No, non è uno scherzo da palcoscenico: stavolta c’è di mezzo qualcosa di grosso. In un video trasmesso dalle tv locali – che diciamocelo, era un po’ un cazzotto emotivo – Salvi ha spiegato il motivo: sua madre Bruna sta davvero male. Tipo, roba seria. A quanto pare la situazione si è messa male nelle ultime ore, e lui, giustamente, ha lasciato tutto per starle vicino.





Non esattamente il clima da Festival Euromediterraneo di Altomonte che ci si aspettava, eh. Tra l’altro, pure gli organizzatori hanno confermato la cosa. Ma Salvi non si è tirato indietro dal chiedere scusa al pubblico: nel videomessaggio, si capiva che era a pezzi. Ha detto, testuali parole, che “un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato”. Cioè, come dargli torto? Ha chiesto comprensione e ha promesso che, appena possibile, tornerà sul palco. Non è roba da poco annullare tutto così, eh, soprattutto per uno che vive per il pubblico.

E la signora Bruna? Beh, la situazione non è proprio rose e fiori. Su Instagram Salvi ha postato una foto dove la abbraccia stretto e scrive “Forza amore mio”. Gelo. Nel video lui parla di condizioni “critiche e senza ritorno”. Insomma, il momento è pesante. Non si sa esattamente cosa abbia la mamma, ma la preoccupazione si taglia a fette. Intanto la gente non è rimasta a guardare: sotto ai post, i fan stanno inondando Salvi di messaggi d’affetto. Virtuali, sì, ma sembrano proprio veri. Lui e la mamma erano spesso insieme nei video, e adesso tutti si stringono attorno a loro – almeno con un po’ di calore social.

Certe volte la vita butta giù il sipario senza nemmeno chiedere il permesso.



