Eric Dane colpito dalla SLA, le immagini in sedia a rotelle commuovono i fan: la malattia lo sta segnando ma continua a mostrarsi forte





L’attore Eric Dane, noto per le sue interpretazioni in serie come Streghe, Euphoria e Grey’s Anatomy, è stato recentemente avvistato in sedia a rotelle all’aeroporto di Washington. Questo avvenimento giunge dopo che, lo scorso aprile, Dane aveva annunciato di essere affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). A giugno, aveva condiviso con il pubblico la sua crescente preoccupazione per la perdita di mobilità, in particolare del braccio destro, esprimendo timori per un ulteriore deterioramento delle sue condizioni.





Secondo quanto riportato dal DailyMail, una fonte vicina all’attore ha confermato che la sua salute sta continuando a peggiorare. Durante il suo recente viaggio a Washington, Dane ha incontrato il deputato democratico Eric Swalwell per discutere della mancanza di progressi nella ricerca contro la SLA. In questo incontro, Dane ha espresso il suo desiderio di combattere la malattia fino alla fine, affermando: “Ho due figlie a casa, voglio vederle laurearsi, sposarsi. Vorrei avere dei nipoti. Voglio esserci per tutto questo, combatterò fino all’ultimo respiro.”

Le immagini pubblicate da DailyMail mostrano Dane mentre viene trasportato in sedia a rotelle all’aeroporto. Un fotografo ha tentato di ottenere un commento dall’attore, il quale ha risposto con una voce roca: “Mantieni la fede, amico.” Queste parole riflettono la sua determinazione e il suo desiderio di rimanere positivo nonostante le circostanze avverse.

A giugno, Dane aveva già manifestato la sua preoccupazione per la perdita di controllo sulla mobilità, e secondo la fonte, “la situazione continua a peggiorare.” La fonte ha aggiunto che, sebbene sia molto triste per la sua condizione, l’attore cerca di mostrarsi coraggioso e di godere dei momenti presenti, consapevole che il domani non è garantito.

In un momento così difficile, Dane ha espresso il desiderio di non voler che le persone intorno a lui soffrano. “Vuole circondarsi di positività,” ha detto la fonte, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento ottimista nonostante la gravità della malattia.

Il suo incontro con Eric Swalwell evidenzia anche il suo impegno per la sensibilizzazione riguardo alla SLA. Dane ha utilizzato questa opportunità per fare un appello al politico, sperando di contribuire a un cambiamento significativo nella ricerca e nel trattamento di questa malattia devastante.

La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale, portando a una perdita graduale della mobilità e della funzione muscolare. La condizione di Dane ha suscitato l’attenzione dei media e del pubblico, non solo per la sua carriera di attore, ma anche per il coraggio dimostrato nell’affrontare una malattia così difficile.

La malattia ha avuto un impatto significativo sulla vita di Dane, ma la sua determinazione a combattere e a rimanere presente per le sue figlie è un messaggio potente. La sua storia ha il potenziale di ispirare molti, non solo coloro che affrontano malattie simili, ma anche chiunque si trovi di fronte a sfide nella vita.

💔💔heartbreaking update on Eric Dane decline, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak ‼️ pic.twitter.com/kKLH4Hzpo2 — Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) October 1, 2025



