“Errore nel conteggio, Jessica non ha vinto!”: l’annuncio choc sul Grande Fratello e il finale ironico

Si è conclusa lunedì 31 marzo 2025 l’ultima edizione del Grande Fratello, il celebre reality show di Canale 5. Dopo quasi sette mesi di programmazione, la casa più spiata d’Italia ha chiuso le sue porte, almeno fino a settembre, quando nuovi concorrenti torneranno a popolare gli ambienti della trasmissione, come promesso dal conduttore Alfonso Signorini. La finale, seguita da milioni di spettatori, ha regalato emozioni e colpi di scena, con eliminazioni inaspettate e un vincitore che, fino all’ultimo, nessuno avrebbe potuto prevedere.





A trionfare, o meglio, a trionfare in diretta, è stata Jessica Morlacchi, cantante e volto noto del panorama musicale italiano. Fino alla serata conclusiva, il suo nome sembrava fuori dai giochi per la vittoria finale. E invece, è stata proprio lei a sollevare la coppa, superando al televoto la seconda classificata, la modella Helena Prestes. Le percentuali del voto sono state molto vicine: 52,13% per Jessica contro il 47,63% di Helena, rendendo il risultato ancora più sorprendente.

Subito dopo la proclamazione, visibilmente emozionata, Jessica Morlacchi ha dichiarato: “Ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”. Parole semplici, ma cariche di emozione, che hanno concluso una serata già di per sé ricca di tensione e colpi di scena.

La vicenda, però, non si è conclusa lì. Il giorno successivo, una notizia pubblicata dal sito di Novella 2000 ha riacceso i riflettori sulla finale, lasciando molti lettori increduli. Secondo quanto riportato, la produzione del Grande Fratello avrebbe diffuso una nota ufficiale sui social per annunciare un clamoroso ribaltamento dei risultati. La comunicazione, ripresa dal portale, recitava: “Con una nota diramata sui social, la produzione del reality show ha fatto sapere che i voti della finale sono stati ricontati e che in realtà non è Jessica Morlacchi la prima classificata!”.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una vera e propria ondata di reazioni tra i fan del programma. Secondo quanto riportato, il riconteggio avrebbe decretato come vincitrice Helena Prestes, spostando completamente l’esito della competizione. Tuttavia, il colpo di scena non finisce qui. Sempre nell’articolo di Novella 2000, si legge che il pubblico avrebbe già iniziato a protestare per questa decisione, ma che la vera sorpresa si trova nella conclusione della vicenda.

Infatti, come svelato nelle ultime righe dell’articolo, tutto si sarebbe rivelato essere un semplice scherzo. La notizia del ribaltamento dei risultati era in realtà un pesce d’aprile, pubblicato proprio il primo aprile per giocare con i lettori e i fan del programma. La produzione del Grande Fratello, dunque, non ha mai messo in discussione la vittoria di Jessica Morlacchi, che resta ufficialmente la vincitrice dell’edizione appena conclusa.

Nonostante la smentita, lo scherzo ha fatto discutere e ha generato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti hanno espresso il proprio disappunto per la scelta di diffondere una notizia così clamorosa, anche se a scopo ironico. Altri, invece, hanno apprezzato l’iniziativa, definendola un modo originale per chiudere in bellezza un’edizione che non ha mancato di sorprendere dal primo all’ultimo giorno.