Esce con un’amica e si perde ogni traccia a Erba: si cerca la giovane Jennifer Lombardi

Una ragazza di 14 anni residente a Erba, in provincia di Como, si è allontanata da casa venerdì 27 dicembre e non fa più ritorno.





Jennifer Lombardi era uscita da casa in compagnia di un’amica e aveva detto ai familiari che sarebbe andata a trovare un suo amico, ma non si era più fatta sentire. Domenica 29 dicembre, la coetanea dell’amica di Jennifer, è stata rinvenuta a Milano nel pomeriggio, ma della quattordicenne non c’è più traccia.

Alcune comunicazioni riportavano che la ragazza era nelle vicinanze di Bovisa, ma ora si sta muovendo in direzione Piemonte. Una famiglia insieme alla prefettura ha subito denunciato l’accaduto e i Carabinieri di Erba stanno facendo il possibile per aiutare.

La ragazzina è bassa circa 155 cm ed ha capelli ed occhi scuri; è uscita di casa indossando una giacca nera con cappuccio e pelliccia. Nelle ore successive alla scomparsa, il fratellino della ragazza ha scoperto che Jennifer pubblicava storie su Instagram nelle quali si spostava da Torino a Milano.

Le stories si sono purtroppo fermate e i familiari sono in pieno pader principale. Non è chiaro se la ragazza abbia deciso di oziare a Milano o se sia partita con un treno per tornare a Torino. Al momento, la famiglia ha fatto un appello sui social, ringraziando tutti coloro che riconoscessero Jennifer e chi contattare in caso di necessità. Sono state fornite le solite dimensioni della polizia e dei carabinieri, oltre al consueto 112 per le emergenze. Speriamo tutti che la ragazzina venga ritrovata al più presto.