Esce per una passeggiata, Vincenza Genchi rinvenuta senza vita in un bosco: ordinata l’autopsia

Una passeggiata che doveva essere tranquilla si è trasformata in una tragedia. Vincenza Genchi, 77 anni, è uscita di casa a Castelbuono, in provincia di Palermo, ma non ha fatto ritorno. Oggi, venerdì 3 gennaio, il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco, a seguito di ore di ricerche intense.





Il corpo della donna è stato localizzato nei pressi del ponte dello Scondito, grazie all’intervento delle unità di ricerca, dei Carabinieri e delle squadre cinofile specializzate. Le operazioni di recupero sono state avviate nelle prime ore del mattino, dopo che la figlia di Vincenza ha lanciato l’allarme, preoccupata per il ritardo nel rientro della madre.

La mobilitazione per le ricerche Subito dopo la segnalazione, la Prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, mobilitando diverse squadre, tra cui quelle cinofile, e numerosi volontari. Grazie all’uso dei cani da ricerca e al coordinamento tra le varie forze in campo, il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona boschiva, non lontano dal ponte dove si era recata per una passeggiata.

Intervento delle autorità Una volta trovato il cadavere, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale per accertare le cause della morte. Al momento, non sono stati riportati segni di violenza sul corpo di Vincenza Genchi, ma le indagini sono ancora in corso. La Procura di Termini Imerese ha disposto un’autopsia per fare luce sulla dinamica del decesso e ricostruire gli ultimi attimi della vita della 77enne.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, in attesa dei risultati dell’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Le indagini continuano, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto a Vincenza Genchi, il cui ritrovamento ha sconvolto la comunità di Castelbuono.