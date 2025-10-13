“Esercito nelle strade!” – Cresce la tensione in città dopo settimane di caos e violenza





La capitale del Belgio si trova attualmente in una situazione di elevata tensione, definita “drammatica” dal ministro della Difesa belga, Theo Francken. In un’intervista rilasciata al quotidiano Le Soir, il ministro ha espresso preoccupazione non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per la crescente instabilità politica e sociale che sta interessando Bruxelles. Francken ha lasciato intendere che l’ipotesi di un dispiegamento di truppe militari nelle strade della città potrebbe essere presa in considerazione nei prossimi mesi.





Durante l’intervista, Francken ha chiarito di non aver annunciato ufficialmente l’invio imminente di soldati, ma ha anche evitato di escludere questa possibilità. “È possibile schierare le truppe nelle strade entro la fine dell’anno? Non ho detto ‘sì’, ma non ho nemmeno detto ‘no’”, ha dichiarato, rispondendo a domande sollevate da alcuni media. Le sue affermazioni suggeriscono che la questione del coinvolgimento dell’esercito belga nella gestione dell’ordine pubblico non è più considerata un tabù.

La situazione a Bruxelles è complicata da una serie di criticità strutturali che affliggono la capitale. Francken ha sottolineato che il problema va oltre la semplice questione dell’ordine pubblico e richiede un’analisi approfondita in base all’evoluzione della situazione. Le sue parole, pur non costituendo una conferma ufficiale, indicano chiaramente che il governo sta prendendo in seria considerazione l’idea di coinvolgere le forze armate per affrontare la crescente insicurezza.

A confermare la delicatezza della situazione è il fatto che il Ministro della Sicurezza e dell’Interno, Bernard Quentin, ha già contattato il Ministero della Difesa per richiedere formalmente supporto militare. Tale richiesta si concentra sul pattugliamento delle strade di Bruxelles, dove i livelli di criminalità e instabilità sociale hanno superato le soglie di allerta. L’intervento dell’esercito, secondo le autorità, sarebbe una misura straordinaria per rafforzare la presenza dello Stato in aree particolarmente critiche della città.

Lo scorso mese, Bernard Quentin aveva già accennato alla possibilità di un dispiegamento di unità militari a Bruxelles prima della fine dell’anno. La motivazione principale alla base di questa proposta è l’incapacità della polizia locale di gestire autonomamente l’aumento della violenza e del disordine. Le autorità di sicurezza stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che un intervento militare potrebbe risultare necessario per ripristinare un clima di sicurezza e stabilità.

Il contesto attuale, caratterizzato da un incremento della criminalità e da manifestazioni di protesta, ha sollevato interrogativi sulla capacità delle forze di polizia di garantire la sicurezza pubblica. Le autorità stanno valutando diverse opzioni per affrontare questa crisi, inclusa la possibilità di schierare le forze armate nelle strade di Bruxelles. La decisione finale sul dispiegamento delle truppe sarà presa in base all’andamento della situazione nei prossimi mesi.

La crescente insoddisfazione della popolazione nei confronti della gestione della sicurezza ha portato a un clima di tensione nella capitale belga. Le autorità stanno cercando di rispondere a queste preoccupazioni, ma la complessità della situazione richiede un approccio cauto e ponderato. L’eventuale coinvolgimento dell’esercito potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella strategia di gestione della sicurezza a Bruxelles.

Le dichiarazioni di Francken e Quentin riflettono una consapevolezza crescente delle sfide che la capitale del Belgio deve affrontare, non solo in termini di sicurezza pubblica, ma anche rispetto alla stabilità politica e sociale. Le autorità stanno lavorando per trovare soluzioni efficaci che possano garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la fiducia nelle istituzioni.



