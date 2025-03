Esplosione devastante a Roma: palazzo in rovina, le parole di Roberto Saviano: “Da poco avevo lasciato quella casa”

Un’esplosione ha devastato una palazzina in Monteverde, Roma, lasciando dietro di sé macerie e preoccupazione. Roberto Saviano, noto scrittore e residente nell’edificio fino a pochi giorni fa, ha voluto tranquillizzare le persone che lo contattavano preoccupate per la sua incolumità. In una storia pubblicata su Instagram, ha dichiarato: “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere.”





L’esplosione, avvenuta nella mattinata, sembra essere stata causata da una fuga di gas. I dettagli sono ancora in fase di accertamento, ma le prime indagini indicano che la perdita potrebbe essere stata provocata da una bombola di gas piuttosto che dalla rete di distribuzione. Tra le vittime, un turista scozzese che soggiornava in un Bed & Breakfast situato nell’edificio esploso. L’uomo è stato estratto vivo dalle macerie, ma versa in gravi condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, è stato ricoverato in codice rosso a causa di ustioni che coprono il 70% del suo corpo e di diverse lesioni. La prognosi rimane riservata.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul luogo dell’incidente e ha fornito aggiornamenti sulla situazione. Ha spiegato che, almeno apparentemente, l’alloggio turistico era regolarmente registrato. “Stiamo facendo i rilievi per valutarne, come per il momento sembra, la regolarità. Sembrerebbe che fosse regolarmente registrato. Ora stanno verificando se avesse tutti i requisiti di legge in ordine,” ha affermato il primo cittadino.

Le autorità competenti stanno ora eseguendo controlli approfonditi sul Bed & Breakfast per garantire che fosse conforme a tutte le norme di sicurezza e regolamentazione. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e delle strutture ricettive nella capitale, in particolare quelle destinate a turisti, che sempre più frequentemente si trovano in situazioni vulnerabili.

La comunità locale è in lutto per l’accaduto, e la notizia del crollo ha suscitato una forte reazione tra i residenti e i visitatori della zona. La palazzina, un luogo che per Roberto Saviano ha rappresentato un rifugio e un ambiente di vita, è ora ridotta in macerie, simbolo di una tragedia che ha colpito non solo chi vi abitava, ma anche l’intera comunità.

Il sindaco ha promesso che verranno effettuate indagini approfondite per chiarire le cause dell’esplosione e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La sicurezza dei cittadini e dei turisti è una priorità, e le autorità locali stanno lavorando per rafforzare le misure di controllo e prevenzione.