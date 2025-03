Esplosione devastante in una casa nel Pavese, corsa contro il tempo per salvare i dispersi

Un’esplosione si è verificata poco prima delle 11:00 di questa mattina, domenica 30 marzo, in una villa a due piani situata in via Donizetti a Villanterio, in provincia di Pavia. L’incidente ha provocato il crollo dell’edificio, lasciando diverse persone intrappolate sotto le macerie. Una persona è stata estratta viva dai vigili del fuoco ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Un altro individuo coinvolto sarebbe rimasto illeso. Tuttavia, secondo le prime informazioni, ci sarebbero ancora tre dispersi sotto i calcinacci.





Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri, mobilitati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e coinvolgono numerose squadre specializzate. Tra queste, il nucleo cinofilo e il team Usar (Urban Search and Rescue) della Lombardia, esperti nella localizzazione e nel recupero di persone in situazioni di emergenza come questa.

L’esplosione ha completamente distrutto la villetta e reso necessarie operazioni complesse per garantire la sicurezza dei soccorritori e individuare i dispersi. Sul luogo del disastro sono state inviate tre autopompe e un’autoscala dai comandi dei vigili del fuoco di Lodi e Pavia, che stanno lavorando senza sosta per rimuovere i detriti e cercare eventuali superstiti.

Al momento, non è ancora stata accertata l’esatta causa dell’esplosione. Tuttavia, l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una fuga di gas. Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza di residenti e operatori.

La situazione è seguita con grande attenzione anche dai cittadini di Villanterio, che si sono radunati nelle vicinanze del luogo dell’incidente. L’intera comunità è sotto shock per quanto accaduto e attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni dei dispersi. I soccorritori, nel frattempo, continuano a lavorare senza sosta per cercare di salvare quante più vite possibile.

I vigili del fuoco hanno condiviso un aggiornamento sulla loro pagina ufficiale di X, sottolineando l’impegno nelle operazioni di soccorso: “Le squadre stanno operando con il massimo sforzo per individuare e recuperare i dispersi sotto le macerie. Sul posto sono presenti mezzi e personale specializzato”.

Questo tragico episodio ha messo in evidenza ancora una volta l’importanza della tempestività e della preparazione nelle situazioni di emergenza. Le autorità locali, insieme ai soccorritori, stanno facendo tutto il possibile per gestire l’incidente e fornire supporto alle persone coinvolte.