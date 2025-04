Ex Amici, le piomba un gatto in testa dal terzo piano: trauma cranico e corsa in ospedale

Un episodio incredibile ha coinvolto Zita Fusco, attrice e conduttrice triestina, che ha vissuto un’esperienza surreale a Milano. Durante una giornata ordinaria, mentre si trovava in fila davanti a una famosa pasticceria, la Fusco è stata colpita da un gatto nero che le è piombato addosso, trasformando un momento banale in un evento straordinario.





L’attrice ha descritto l’impatto come un’esperienza devastante: “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha paragonato il rumore dell’impatto a “un mattone caduto giù”, sottolineando la violenza del colpo subito dalla donna.

Superato il momento di shock iniziale, Zita ha realizzato l’assurdità della situazione: “Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall’alto”. Il felino, di sette chili, era effettivamente caduto dal terzo piano, un evento così improbabile da sembrare una scena comica piuttosto che un fatto di cronaca.

Fortunatamente, un medico che si trovava nei paraggi ha prestato i primi soccorsi, seguiti dall’arrivo dell’ambulanza. Zita ha trascorso una giornata in osservazione per escludere eventuali danni più gravi, in particolare al collo. Il bilancio finale dell’incidente ha rivelato un trauma cranico e una prognosi di tre giorni. L’attrice ha commentato con sollievo: “Poteva andarmi decisamente peggio”. Ha anche aggiunto che, se il gatto avesse avuto le unghie fuori, le conseguenze sarebbero state molto più gravi.

Ma che fine ha fatto il gatto? Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il felino è sopravvissuto all’impatto. La padrona del gatto è intervenuta prontamente per riportarlo a casa, probabilmente altrettanto sorpresa quanto Zita per l’accaduto. L’origine della caduta del gatto rimane un mistero, senza risposte chiare su come sia possibile che un animale possa cadere da un’altezza simile.

Zita Fusco ha ora una storia unica da raccontare, un aneddoto che pochi possono vantare: “Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa di questo tipo”. Questo strano evento ha attirato l’attenzione dei media, facendo riflettere su quanto la vita possa riservare situazioni impreviste e bizzarre.

L’incidente ha suscitato anche domande sulla sicurezza degli animali domestici e sull’attenzione che i proprietari devono avere per evitare situazioni simili. La caduta del gatto da un’altezza così considerevole è un richiamo all’importanza di garantire che le finestre siano sicure e che gli animali non possano cadere accidentalmente.