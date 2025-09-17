Eyal Mizrahi dopo lo scontro con Iacchetti: “Si è comportato da fascista, non credo voglia fare pace”





Il presidente della Federazione Amici d’Israele, Eyal Mizrahi, è diventato oggetto di attenzione mediatica dopo un acceso scambio di battute con il noto conduttore Enzo Iacchetti durante la trasmissione “È sempre Cartabianca”, condotta da Bianca Berlinguer su Rete4, andata in onda il 16 settembre. Durante il programma, Iacchetti ha reagito in modo veemente alle affermazioni di Mizrahi, minacciando di picchiarlo dopo che quest’ultimo lo aveva definito “fascista”.





In merito all’accaduto, Eyal Mizrahi ha dichiarato: “Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due. Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui.” Questa affermazione evidenzia la sua apertura al dialogo, ma anche la sua percezione di un ambiente ostile.

Mizrahi ha anche commentato il tono del dibattito, sostenendo che non è riuscito a partecipare a una vera discussione: “Non lo definirei tanto un dibattito, piuttosto un monologo. Non ho potuto dibattere perché diceva che può parlare solo lui e non vi può essere contraddittorio su certi temi.” Le sue parole pongono l’accento su una dinamica comunicativa che, a suo avviso, ha limitato la possibilità di un confronto costruttivo.

Riguardo all’accusa di aver etichettato Iacchetti come “fascista”, Mizrahi non si è tirato indietro. Ha spiegato: “Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice ‘non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno’, questo per me è un comportamento da fascista. L’espressione è stata usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un’offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione.” Con queste parole, Mizrahi cerca di giustificare il suo linguaggio, sottolineando che la sua intenzione non era quella di offendere, ma di descrivere un comportamento che ritiene inaccettabile.

Nonostante la tensione, Eyal Mizrahi ha lasciato aperta la possibilità di tornare nel programma “È sempre Cartabianca”. Questa decisione potrebbe rivelarsi strategica per aumentare gli ascolti, considerando l’interesse suscitato dall’incidente. Iacchetti, dal canto suo, ha già fatto sapere tramite i social media che, qualora Mizrahi tornasse come ospite, ripeterebbe le stesse affermazioni.

La controversia ha sollevato interrogativi sul modo in cui i dibattiti pubblici vengono condotti, in particolare su temi delicati come le relazioni tra Israele e Palestina. Mizrahi ha espresso il desiderio di un confronto più civile e rispettoso, evidenziando che la pace richiede la volontà di entrambe le parti di dialogare. La sua posizione riflette un desiderio di costruire ponti piuttosto che erigere muri, un messaggio che risuona in un contesto di crescente polarizzazione.

La reazione del pubblico e dei media è stata rapida, con molti che hanno commentato l’incidente sui social network e nei forum di discussione. Alcuni hanno criticato l’atteggiamento di Iacchetti, suggerendo che la sua reazione fosse eccessiva e poco professionale, mentre altri hanno difeso il conduttore, sottolineando la frustrazione che può sorgere in dibattiti così accesi.

In un momento in cui il dialogo sembra essere sempre più difficile, la posizione di Eyal Mizrahi offre una prospettiva alternativa. La sua insistenza sulla necessità di un confronto pacifico è un richiamo a tutti coloro che partecipano a discussioni pubbliche, invitandoli a riflettere sulle modalità di comunicazione e sull’importanza del rispetto reciproco.



